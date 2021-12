El debutante Daniel Naves triunfa en la final de la Logitech G McLaren 2021 Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 15:36 h (CET) El pasado viernes 3 de diciembre Daniel Naves, que sorprendió a los presentes con su destreza con el volante G923 de Logitech G, se convertía en el ganador de la final de simracing más esperada del año, que tuvo lugar en las instalaciones del BIG C La competición de SimRacing G Challenge 2021 ya tiene ganador: Daniel Naves arrasa con su destreza en el volante en la final de Logitech G McLaren Iberian Region 2021, celebrada el pasado viernes 3 de diciembre en las instalaciones del Barcelona International Gaming Center (Big C). Esta carrera organizada por Logitech G, una marca de Logitech y líder, innovadora en tecnología y equipos para gaming, ha reunido durante varias semanas de emocionantes competiciones un total de 359 participantes y una gran comunidad de seguidores.

Los finalistas de este gran evento fueron los corredores Manu Rodríguez, José López, Bruno Rodríguez y Daniel Naves, unos grandes profesionales del SimRacing. Lo dieron todo en la carrera que se presenció en el Barcelona International Gaming Center, una de las sedes más representativas de los esports a nivel mundial, ubicada en el barrio de Poblenou. Los corredores dieron su mejor acelerón y se debatieron el gran premio donde tan solo uno de ellos podría ser el más rápido. Tras la gran tensión que se vivió en las últimas curvas, Daniel Naves se convertía finalmente en el ganador del Logitech G McLaren Iberian Region 2021.

El ganador de la competición, Daniel Naves, hace muy poco tiempo que se encuentra inmerso en el mundo del simracing. A pesar de ello, ha demostrado ser un inigualable corredor y así lo ha demostrado, asegurándose su pase en la Gran Final Mundial del G Challenge McLaren 2021, donde por fin se podrá conocer al ganador absoluto de esta edición. Se trata del primer gran evento de un invierno plagado de novedades en las instalaciones del Big C, que acogerá eventos de gran relevancia internacional en las próximas semanas.

Para seguir el gran evento mundial de simracing junto a Logitech G, no olvides visitar el blog especializado o seguir los últimos resultados a través de las redes ( Instagram y Twitter).

Sobre McLaren Racing

McLaren Racing fue fundado por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24h de Le Mans en su primer intento y las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones. McLaren Racing compite actualmente en la Fórmula 1 a nivel mundial y en la INDYCAR en Estados Unidos.

El equipo disputa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en las INDYCAR Series de 2021 con los pilotos Arrow McLaren SP conductor de Pato O’Ward y Felix Rosenqvist. En 2022, McLaren Racing registrará una nueva categoría de deportes del motor cuando inscriba un equipo al Extreme E, la innovadora competición de carreras todoterreno totalmente eléctrica.

Sobre Logitech G

Logitech G, una marca del grupo Logitech Internacional, es el líder mundial en equipos para juegos de PC y consola. Logitech G ofrece a los jugadores de todos los niveles teclados, ratones, auriculares, alfombrillas de ratón y productos de simulación, como volantes y sticks de vuelo, que son posibles gracias a un diseño innovador, tecnologías avanzadas y una profunda pasión por el mundo gaming. Fundada en 1981 y con sede en Lausana (Suiza), Logitech International es una empresa pública suiza que cotiza en el SIX Swiss Exchange y en el Nasdaq Global Select Market. Encuentre Logitech en logitechG.com, el blog de la empresa o @LogitechG. Logitech y otras marcas de Logitech son marcas comerciales o marcas registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Para obtener más información sobre Logitech y sus productos, visite la página web de la empresa en Logitech.com

Barcelona International Gaming Center (Big C)

El Big C es como una puerta de entrada entre el mundo real y el de los juegos. Un ecosistema industrial que conecta todas las partes interesadas en los campos de los deportes, los juegos y el entretenimiento para los millennials y la Generación Z. Actualmente cuenta con unas instalaciones que superan los 2.000 metros cuadrados en Poblenou (Barcelona), entre las que se incluye un estadio de juego que supera los 400 metros cuadrados, un gimnasio, un club social y varios espacios de oficinas y coworking ocupados por empresas del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.