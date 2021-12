Cloudbeds Horizon: se lanza para facultar a las escuelas de gestión hotelera a mejorar las habilidades de los estudiantes en tecnología en la nube

El nuevo programa formativo de socios de Cloudbeds comienza después de un caso de éxito piloto con EHL, la escuela de gestión hotelera más prestigiosa del mundo Cloudbeds, el proveedor de tecnología de más rápido crecimiento de la industria hotelera, ha anunciado el lanzamiento de Cloudbeds Horizon, un nuevo programa formativo para socios diseñado para formar a los futuros líderes del alojamiento con habilidades tecnológicas modernas e innovación. Cloudbeds Horizon se lanza tras un exitoso programa piloto con EHL, la escuela de gestión hotelera más prestigiosa del mundo.

Cloudbeds Horizon se asocia con escuelas de hostelería y universidades de todo el mundo para proporcionar acceso a su innovador software en la nube, su base de conocimiento y materiales formativos bajo demanda para ayudar a mejorar las habilidades de los estudiantes en moderno software y tecnología en la nube.

Para el piloto de EHL, Cloudbeds se asoció con la clase de tecnología de hotelería de la universidad para desarrollar un plan de estudios de una semana de duración, y, de esa manera, que los estudiantes adquirieran experiencia en la gestión de propiedades de prueba a través de la plataforma de Cloudbeds. Más de 300 estudiantes que cursan la Licenciatura en Gestión Hotelera Internacional de EHL han participado en la clase hasta ahora, proporcionando comentarios positivos sobre el diseño intuitivo y la facilidad de uso de Cloudbeds.

"Nuestro objetivo en EHL es garantizar que nuestros estudiantes no solo estén bien preparados para el futuro, sino que estén liderando el camino y dando forma a la industria del alojamiento", ha indicado Julien Simon, profesor de EHL. "Vemos a Cloudbeds como un excelente ejemplo de tecnología moderna y de vanguardia que impulsa a las empresas de alojamiento de todo el mundo, y estamos entusiasmados de asociarnos con ellos para ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje práctico en la plataforma".

"En la industria del alojamiento, la digitalización y la automatización se están convirtiendo en algo que imprescindible que hay que tener, no superfluo. Cloudbeds Horizon está diseñado para garantizar que todas las futuras generaciones de líderes de la hotelería estén equipadas con las habilidades tecnológicas que necesitan para ejecutar alojamientos exitosos y modernas", señala Sebastien Leitner, VP de Partnerships de Cloudbeds.

"En Cloudbeds, dos de nuestros valores fundamentales son Discovery y Kaizen, siempre aprendiendo y siempre mejorando. Cloudbeds Horizon es una extensión natural de estos ideales. Es una inversión en el desarrollo y la capacitación de la próxima generación de hoteleros y anfitriones, para que juntos podamos impulsar la transformación digital del alojamiento y hacer avanzar colectivamente la industria", ha añadido Adam Harris, CEO de Cloudbeds.

Cloudbeds Horizon ahora está disponible para cualquier programa de formación hotelera en todo el mundo, y las universidades reciben licencias formativas especiales para que los estudiantes aprendan directamente en la plataforma de alojamientos de Cloudbeds. La plataforma se puede adecuar para adaptarse al plan de estudios del centro educativo, junto con ejercicios y actividades específicas diseñadas para la clase.

Con Cloudbeds Horizon, los estudiantes de hotelería también pueden mejorar su experiencia de aprendizaje con acceso gratuito a Cloudbeds University, un portal de aprendizaje online con cientos de cursos a demanda, videos de aprendizaje, guías de mejores prácticas de la industria y procedimientos operativos estándar para administrar un negocio hotelero de éxito.

Para obtener más información, visitar www.cloudbeds.com/es/horizon/.

Acerca de Cloudbeds

Fundada en 2012, Cloudbeds es el socio tecnológico de más rápido crecimiento de la industria hotelera, que atiende a una base de clientes global de más de 22.000 alojamientos independientes en 157 países. Su galardonada plataforma de hospitalidad Cloudbeds combina a la perfección las herramientas de marketing de operatividad, ingresos, distribución y crecimiento con un mercado de integraciones de terceros para ayudar a los hoteleros y anfitriones a aumentar los ingresos, optimizar las operaciones y ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. Cloudbeds fue nombrado No. 1 PMS, No. 1 Booking Engine y Hoteliers Choice by Hotel Tech Report en 2021, y ha sido reconocido por Technology Fast 500 de Deloitte en 2021 e Inc. 500 en 2019. Para obtener más información, visite www.cloudbeds.com/es.