Los cursos de blockchain ofrecidos por Blockchain School for Management

Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:49 h (CET)

El mundo está cambiando cada vez más gracias a los avances digitales. De tal forma, se espera que los futuros trabajos comprendan el uso de la tecnología informática y sus derivados, como es el caso de la tecnología blockchain. Para prepararse en dichas herramientas digitales emergentes, se requiere de una capacitación profesional que se puede conseguir en las mejores academias.

En este sentido, Blockchain School Management es un centro académico dedicado a la enseñanza de tecnologías con el curso de blockchain, Fintech, Big Data, Business Intelligence, ciberseguridad, entre otros. El aprendizaje en este centro permite abrir puertas para los futuros modelos de negocios que ya están teniendo un campo relevante en el mundo.

Blockchain School for Management ofrece cursos completos de blockchain No existen muchas academias que ofrezcan una formación profesional y certificada de blockchain. Es por esto, que Blockchain School for Management ofrece cursos especializados 100% online. La metodología abarca clases de entre 7 a 10 horas semanales a través de plataformas de videoconferencias, donde el alumno y el profesor podrán interactuar.

Actualmente, la academia oferta 5 cursos. El primero es el posgrado en blockchain management, basado en entender el funcionamiento del blockchain. Este curso brinda el conocimiento para poder definir, planear y liderar proyectos con la tecnología en función a cada necesidad. Por su parte, el posgrado en ingeniería blockchain, otorga la posibilidad de desarrollar, crear y programar sistemas basados en blockchain. El curso de experto legal en blockchain y otras tecnologías digitales, sirve para que el estudiante aprenda a enfrentar y resolver los retos jurídicos que plantean las nuevas tecnologías digitales. Asimismo, el posgrado en blockchain y fintech que une el conocimiento de ambas áreas para brindar soluciones digitales. Y por último, un curso de doble titulación para obtener ambos posgrados de management e ingeniería basada en blockchain.

El estudiante inscrito tiene acceso al campus virtual con grabaciones de las clases, documentación, cuestionarios y ejercicios de los cursos.

Una academia para el mundo del futuro El blockchain es una herramienta que se está aplicando en varios proyectos y en diversos sectores del mercado, por lo que muchas empresas y organizaciones se están interesando cada vez más en personas y equipos que estén formados sobre el uso de esta tecnología de manera profesional.

Se trata de una necesidad que irá en aumento. Es por esto, que Blockchain School for Management pone a la disposición de los usuarios varios programas educativos donde el alumno ampliará su perfil laboral al incluir manejo del blockchain, el Big Data y la ciberseguridad.

La academia busca formar a los futuros líderes del sector digital, facilitando ejercicios de casos prácticos para que el estudiante aprenda de manera realista a llevar a cabo los conocimientos adquiridos. Todo esto, con la ayuda de profesionales con años de experiencia en el área.

