Inmobiliaria Núcleo, una red de inmobiliarias alicantina que no para de crecer, inaugura su oficina número 10 Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET) Un equipo joven, profesional y con gran experiencia en el sector, cuya red de inmobiliarias se originó hace tan solo unos años, que con la inauguración de 3 oficinas entre octubre y noviembre se posiciona como el referente inmobiliario de la provincia El sector inmobiliario ha presenciado cierta recesión durante y tras la pandemia. Una recesión que no ha afectado en absoluto a profesionales como Inmobiliaria Núcleo. Esta red de inmobiliarias, que se reparte a lo largo de la provincia de Alicante, surgió en plena época de pandemia con la finalidad de dar un servicio de calidad y ejercer con gran pasión esta profesión. El equipo que conforma Inmobiliaria Núcleo va creciendo cada vez más. Por ese motivo, es cotidiano observar la apertura de nuevas oficinas o la incorporación de nuevos profesionales, tal y como anuncia Inmobiliaria Núcleo con orgullo en sus redes sociales y web.

Esta red cuenta con un equipo joven pero experimentado. Cada miembro dispone de una gran formación, siendo cada uno de ellos especialistas en un sector y área. El secreto del éxito de Inmobiliaria Núcleo es contar con miembros con una formación diversa en distintas áreas, lo cual hace que el equipo sea más completo. Dado que tienen en cuenta que cada miembro tenga asignada una zona determinada de la provincia, se puede disfrutar de una sinergia de equipo altamente cualificada y dispersa por toda la provincia. Estos son los motivos que han llevado a Núcleo crecer por toda la región de Alicante. Esta red, que en un principio tan solo contaba con 5 oficinas, ha conseguido crecer el doble desde sus comienzos. A día de hoy cuenta con 10 oficinas repartidas por toda la provincia.

Inmobiliaria Núcleo se encuentra presente en zonas de la ciudad de Alicante como Florida-Babel, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Florida Portazgo o Benalúa. También existen oficinas en las localidades de Sant Joan d’Alacant, Santa Pola y Torrevieja; esta última con 3 oficinas ya abiertas repartidas entre “Playa del Cura” y “Piscinas naturales”.

Dado que una de sus claves es la especialización en zona y la base de datos de compradores compartida, el grupo tiene grandes planes de expansión. A lo largo de las próximas semanas se hará la inauguración de una nueva oficina en Altozano.

Nuevas aperturas de Inmobiliaria Núcleo

Pronto se van a sumar nuevas aperturas. Los espacios, entre otros, serán Mutxamel, Guardamar del Segura, Torrevieja y varias más en Alicante capital. “Amamos la provincia de Alicante y la conocemos como si fuera la palma de nuestra mano. Cada barrio y cada rincón tiene asignado a uno de nuestros profesionales que no dudará en prestar un servicio perfeccionado a nuestros clientes, ya que estamos altamente capacitados para ello”, explica Carlos desde Inmobiliaria Núcleo.

Esta red de agencias inmobiliarias lleva a sus espaldas 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y su espíritu es siempre de crecimiento y evolución. Por ese motivo su misión y visión son crecer más aún y prestar un servicio completo, desde el comienzo hasta el final de una compraventa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.