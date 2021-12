Nace Investing Plus, la primera red mundial de medios exclusivamente sobre finanzas Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 14:01 h (CET) El equipo de Contents Media apuesta por el mundo de las finanzas con una nueva red global de medios digitales Contents Media, unidad de negocio de Contents, compañía pionera en el uso de la inteligencia artificial junto con la función humana para la optimización de los resultados, irrumpe en el mercado de las finanzas y lo hace con Investing Plus: la primera red mundial, presente en 6 idiomas, de medios exclusivamente sobre finanzas.

Esta nueva red de medios, dedicada íntegramente al mundo de las finanzas, cuenta con seis revistas económicas y financieras en varios idiomas: Investieren 24, Investindo365, Finanzas24, Investirmag, Investingplus e Investimentimagazine. Con el objetivo de proyectarse como un red mundial, están disponibles en inglés, español, francés, portugués y alemán, además del italiano. Temas como inversiones, criptomonedas y tendencias financieras son los protagonistas de los medios que forman Investing Plus, temáticas en auge que están ganando audiencia en los últimos años.

Investing Plus está dirigido a todos aquellos que quieran mantenerse informados sobre las principales tendencias relacionadas con los mercados financieros y los nuevos mercados. También abre la posibilidad a aquellos anunciantes que quieran comunicarse con un perfil de target interesado en el mundo de las finanzas, además de llegar a un público internacional a través de un único grupo de medios.

Desde Contents han apostado por esta línea de negocio reforzado por los datos y estadísticas del sector que confirman:

Según S&P Global Ratings, más del 33% de los adultos de hoy en día quieren estar informados sobre el mundo de las finanzas y están muy interesados en aprender más sobre todo lo relacionado con este tema , especialmente en lo que respecta al mundo fintech como el blockchain, las criptodivisas y los monederos móviles.

de hoy en día , especialmente en lo que respecta al mundo fintech como el blockchain, las criptodivisas y los monederos móviles. Un estudio realizado por Statista muestra cómo este círculo de entusiastas ha aumentado considerablemente a lo largo de los años, con un crecimiento exponencial, ligado al boom de las criptodivisas: de hecho, se ha producido un aumento de la base de usuarios global de casi el 190% en solo dos años (2018-2020). Según Mario Marzullo, Director General de Contents Media, "Nos hemos embarcado en esta nueva aventura, que ya ha tenido un gran éxito de audiencia en los primeros meses de puesta en marcha gracias a nuestra capacidad para interceptar las tendencias y comunicarlas al mercado en tiempo real". Y concluye: "La red Investing Plus pretende convertirse en una voz autorizada y relevante para ayudar a los lectores de todo el mundo a interpretar los mercados financieros y las nuevas oportunidades de una manera cada vez más informada. Con esta red, Contents sienta las bases de un proyecto que hablará a 50 millones de usuarios en 6 idiomas diferentes para 2022".

La primera red mundial de medios basada en la IA

Contents, compañía pionera en la creación de contenidos gracias a la combinación de inteligencia artificial y revisión humana, utiliza el mismo enfoque para generar contenidos para las revistas financieras.

Los contenidos, creados automáticamente y basados en las tendencias de la economía y las finanzas en tiempo real, se revisan por el equipo de creadores de contenidos para garantizar la calidad final del texto según diversos parámetros, como la valoración del lenguaje utilizado, la comprobación semántica y sintáctica, y el uso de imágenes para el artículo.

Una red mundial que rompe las barreras lingüísticas

A través de esta red global de medios multilingue, Contents, se propone romper todas las barreras lingüísticas y garantizar la conquista de una audiencia cada vez más global y hace que la red sea aún más inclusiva.

Sobre Contents

Contents.com es una empresa de tecnología de marketing que ha desarrollado una plataforma de software propia que permite, gracias al análisis avanzado de datos y a los algoritmos de aprendizaje automático, la producción más rápida y de mayor calidad de contenidos digitales sobre diversos temas y en varios idiomas. La decisión de trabajar de forma nativa con todas las lenguas del mundo está orientada a la misión cultural de eliminar las barreras lingüísticas, fomentar la comunicación inmediata y el acceso democrático a los datos.

