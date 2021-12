Ralarsa apoya la élite del motor en el Dakar 2022 Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 13:40 h (CET) En esta 44ª edición del Rally Dakar, Ralarsa tendrá un papel protagonista ya que será espónsor del camión del equipo de FN Speed Team, un equipo que participará por cuarta vez y que será el conjunto español con mayor número de participantes La división de Ralarsa Trucks nuevo sponsor del equipo FN Speed Team del Rally Dakar 2022

Como especialista en reparación de cristales de todo tipo de vehículos, esponsoriza a un camión del equipo FN Speed Team. Se trata de un equipo que participa en este Rally por cuarta vez y que, una vez más, será el equipo español con más participantes de la carrera.

El objetivo del equipo en esta 44ª edición es el de llevar el máximo número de sus pilotos a la meta, un hito que ha perseguido desde 2019 y que ya forma parte de su ADN.

Su participación estará repartida en tres categorías distintas y contará con cuatro motos, seis side by side (SSV) y tres camiones. En la categoría de camiones es en la que Ralarsa como taller de lunas y especialistas en parabrisas camión, tiene enfocada su colaboración para potenciar la división de Ralarsa Trucks, especializada en parabrisas de camiones.

Bajo el lema “Que ninguna piedra nos pueda parar”, FN Speed Team junto a Ralarsa Trucks han presentado en el Circuito de la Codina a todo su equipo, un elenco de pilotos amantes del Rally Dakar que están impacientes por comenzar esta nueva aventura.

Pero para empezar a conducir entre las dunas deberán esperar hasta el 1 de enero, día en el que comienza esta competición y en el que dará comienzo la primera etapa en Arabia Saudí. Desde el día 1 hasta el 14 de enero, los pilotos protagonizarán 12 etapas repartidas en 14 días en las que las hazañas entre dunas y desierto serán las protagonistas.

Los concursantes del FN Speed Team, con la esponsorización de Ralarsa como especialista en reparación de cristales camiones y demás vehículos, se enfrentarán a 8.000 km, de los cuales 4.300 estarán cronometrados, repartidos en un total de 12 arduas etapas.

Estas 12 etapas recorrerán un 70% de trazado nuevo, unos kilómetros en los que las dunas cobrarán especial protagonismo. Es decir, todo un reto para todos y cada uno de los integrantes del equipo de la localidad gerundense de Llagostera.

Ralarsa Trucks, especialista en reparación de cristales de camión

En esta 44ª edición Ralarsa cobra más protagonismo que nunca ya que esponsoriza en particular a los participantes en la categoría T5.1 de camiones.

En esta categoría del Rally se hallan los camiones de serie que cumplen el reglamento FIA, unos vehículos cada vez son menos frecuentes ya que son poco aptos para superar las dunas, pero que prometen dar el mayor espectáculo.

Así pues, Ralarsa, como taller de lunas especializado en la reparación de cristales y parabrisas camión, se prepara para vivir está edición como nunca la han vivido e insta a todos los que no quieran perderse su esponsorización en este Rally que estén muy pendientes de sus redes sociales, ya que a lo largo de la edición irán reportando lo más destacado de cada una de las 12 etapas, así como curiosidades de los pilotos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.