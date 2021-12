Los accesorios de Ewent son perfectos para elevar la experiencia gaming Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 13:01 h (CET) La industria de los videojuegos no cesa de crecer y sus usuarios reclaman accesorios cada vez más completos que les brinden atmósferas diferentes y realmente envolventes Ewent, fabricante líder de accesorios especializado en periféricos y accesorios para portátiles y tablets, dispone de un amplio abanico de productos relacionados con los videojuegos. Entre ellos, auriculares, teclados, ratones, alfombrillas y controladores para gaming. Además, dispone de diferentes tipos de altavoces especialmente diseñados para mejorar las experiencias del público gamer.

Ewent es consciente que los usuarios prefieren cada vez más prácticas interactivas más fluidas y ágiles. Por este motivo, la industria del videojuego no descansa. Buen ejemplo de ello es el catálogo gaming de Ewent, que no deja de crecer para ofrecer nuevos accesorios. El actual portfolio ha sido diseñado con el objetivo que los usuarios disfruten del mejor sonido y de una adecuada precisión de movimientos, garantizando una experiencia gaming inimaginable.

Auriculares de juego para atmósferas envolventes

Los auriculares gamer hoy en día son indispensables para disfrutar de un sonido de excelente calidad y también para comunicarse con los demás jugadores en las partidas en línea. El modelo PL3320 de Ewent incorpora almohadillas y una diadema acolchada ajustable que proporciona total comodidad durante largos períodos de tiempo. Además de una potente unidad de soporte de graves y un control de volumen en línea para subir o bajar el volumen rápidamente.

Por su parte, los auriculares Play PL3321, compatibles con Xbox One y PlayStation 4, incorporan iluminación LED RGB intermitente y un cómodo micrófono que puede silenciarse cuando el usuario prefiera que el resto de jugadores no escuchen lo que está diciendo.

Teclados y ratones que mejoran el control durante el juego

La gama de teclados gaming de aluminio de Ewent incorpora modos de color personalizables y zonas de efecto de respiración LED, permitiendo horas de juego con el máximo confort. El modelo Play PL3312 reconoce hasta 19 pulsaciones simultáneas de teclas contra intrusión. Por su parte, el teclado Play PL3350 incluye 21 modos predeterminados de luz de fondo RGB y dos modos personalizables. Además, este accesorio dispone de una tecla de bloqueo de Windows, teclas Anti-Ghosting, además de 12 teclas multimedia y teclas macro programables.

El tercer modelo, el teclado PL3318, ofrece iluminación de 3 colores de área con efecto de respiración y 12 teclas multimedia para acceder a las funciones más utilizadas, como música, volumen o correo. También una tecla de modo de juego que permite deshabilitar la opción de Windows para no salir del juego en ejecución. Por último, el teclado PL3201 viene a juego con un mouse que incluye un sensor óptico de alta precisión, con cuatro niveles de DPI preestablecidos: 1000-1600-2400-3600.

Ewent también dispone de otros tres ratones gaming iluminados (PL3300, PL3301y PL3302), los dos últimos con iluminación RGB, todos ellos con múltiples botones, un diseño ergonómico, ligeros y con rueda de desplazamiento antideslizante.

Los altavoces de Ewent, especialmente diseñados para el público gamer

El altavoz EW3524 estéreo 2.0 RGB para Gaming 12W, ideal para PC´s, portátiles o smartphones, se conecta a la salida de audio Jack de 3,5 mm de estos reproductores, disfrutando de un extraordinario sonido. Con un diseño compacto, puede combinarse junto con el mouse o teclado gaming para obtener una completa experiencia gaming.

La barra de sonido RGB para videojuegos EW3525 dispone de una perilla de volumen y de un control táctil de luz LED, ambos con opción encendido – apagado. Con cuatro modos de luz RGB (BAILE, RITMO, RESPIRACIÓN y 3 modos FIX), es compacta y tiene conexión Bluetooth.

También destacan sus Altavoces Gaming 2.1 con Bluetooth, radio FM y lector multimedia USB-AUX-SD modelo EW3526, con 25W de potencia máxima, diseñados para hacer vibrar al gamer y a todos aquellos usuarios que deseen disfrutar de la mayor calidad de sonido.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.