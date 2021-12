Psychonauts 2, juego del año en los premios Fun&Serious 2021

En esta decimoprimera edición, el festival ha regresado a la presencialidad en el BEC de Barakaldo, pero ofreciendo la posibilidad de ver todas las ponencias de forma gratuita en streaming a través de su página web, y este año, como novedad, también a través de la plataforma Steam. El festival ha apostado fuerte en esta edición por su programa de conferencias y talleres.





Este segundo día, un auditorio de nuevo lleno ha podido oír algunos valiosos consejos sobre cómo empezar en el mundo de los videojuegos por parte de personajes claves del sector, o interesantes declaraciones acerca de sus últimos proyectos y lo que la producción de los mismos ha involucrado.





En ese sentido, Tim Schafer, un veterano del sector, co-creador de títulos como Monkey Island, Grim Fandango y Day of the Tentacle, y de vuelta en 2021 con su último éxito, Psychonauts 2, comentó en su inspiradora charla que “dirigir un estudio de juegos independiente tiene muchas cosas divertidas y mucha libertad, pero también muchos terrores nocturnos y pavor existencial todos los días preguntándote si vas a cerrar el próximo mes ", a la vez que confesaba que la parte preferida de su trabajo era "inventar nuevos mundos. Es realmente lo que hemos estado haciendo; crear nuevos mundos".





La jornada del sábado terminó con la tradicional entrega de los premios Titanium a los mejores juegos del año, siendo la nueva producción de Tim Schafer, el impecable Psychonauts 2, el ganador de la categoría a Game of the Year, además de Best Narrative Design. Otro de los títulos más mencionados de 2021, It Takes Two, de Hazelight Studios, ha sido galardonado con Best Game Design, y la mejor dirección artística, Best Art Direction, ha sido para Deathloop, el último título de los franceses Arkane Lyon.





En el apartado de sonido, Metroid Dread, de los españoles MercurySteam, ha sido el título ganador de Best Sound Direction, mientras que Best Adaptation, categoría dedicada a los productos transmedia, ha sido para Arcane, la serie de animación de Riot basada en el universo de League of Legends.





Las categorías de juegos indies han galardonado a Chicory: A Colorful Tale como Juego Indie Más Innovador, y Mirlo: Above the Sun como Mejor Juego Vasco.





En palabras del director del festival, Alfonso Gómez: "Cerramos la undécima edición del Fun&Serious Game Festival con muy buen sabor de boca. Volver a la presencialidad nos ha dado el impulso que necesitábamos para preparar la edición de 2022 con más energía y ganas si cabe. Quiero felicitar a los premiados y nominados por el alto nivel y calidad de sus producciones, me consta, que aunque suene a tópico, ha costado muchísimo al jurado decidir los ganadores absolutos por categoría".