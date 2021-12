La primera jornada del Fun&Serious 2021, una celebración del talento en la industria del videojuego Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:00 h (CET) El festival de videojuegos bilbaíno celebra su primera jornada de charlas contando con varios nombres clave de la industria del videojuego, como Dinga Bakaba (director de Deathloop), Luis Antonio (12 minutos), Andrew Hoffacker (Riot Forge), Raúl Rubio (Tequila) o Maye MacSwiney (Riot) En esta decimoprimera edición, el festival Fun&Serious ha regresado a la presencialidad en el BEC de Barakaldo, pero ofreciendo las posibilidad de ver todas las ponencias de forma gratuita en streaming a través de su página web, y este año, como novedad, también a través de la plataforma Steam. El festival ha apostado fuerte en esta edición por su programa de conferencias y talleres.

Este primer día, un auditorio lleno ha podido oír algunos de los valiosos consejos sobre cómo empezar en el mundo de los videojuegos por parte de personajes claves del sector, o interesantes declaraciones acerca de sus últimos proyectos y lo que la producción de los mismos ha involucrado.

Dinga Bakaba, director de Deathloop, hablaba en su charla sobre la tarea de dirigir un videojuego, y daba un consejo para aquellos que quieren formar parte de la industria: "Cuando dejas de ser ambicioso en esta industria, es muy difícil. No puedes ser conservador en este sector, al menos no por mucho tiempo. Pero si trabajar en este sector es tu pasión, si te encantan los juegos y hacer juegos, hay mucha felicidad por encontrar ".

En palabras del director del festival, Alfonso Gómez: “Esta nueva edición es la vuelta del Fun&Serious a la presencialidad, a los encuentros entre desarrolladores, estudiantes, publishers, conferenciantes...esto ha sido, sin lugar a dudas, lo más emocionante de este primer día. Sentir el cariño y compromiso de público e industria para con el Fun&Serious nos da más fuerzas para seguir trabajando en una edición 2022 que, ojalá, sea en unas condiciones más normales para todos".

La jornada del sábado terminará con la tradicional entrega de los premios Titanium a los mejores juegos del año, pero también habrá espacio para más figuras clave del sector, tanto internacionales (como Lianne Papp, productora ejecutiva de Back 4 Blood, o Tim Schafer, un nombre mítico de la industria que actualmente vuelve a estar de rabiosa actualidad gracias a su impecable dirección de Psychonauts 2) como varios de los responsables de las producciones nacionales más aclamadas de los últimos años, como Mauricio García de The Game Kitchen, Marina González de Deconstructeam o Arturo Monedero de TLR Games.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.