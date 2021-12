Alma Secret abre su primera pop-up store en Murcia Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 10:48 h (CET) En el centro comercial Nueva Condomina ya se puede encontrar el primer espacio físico de Alma Secret, empresa de cosmética natural con ADN murciano que permanecerá abierta hasta el 7 de enero Alma Secret acaba de abrir su primera pop up store en el centro comercial Nueva Condomina, una localización Premium con la que esta marca de cosmética natural murciana espera convertirse en el referente de la cosmética natural. Este espacio permanecerá abierto hasta el 7 de enero.

"Es nuestro primer punto de venta físico y esperamos poder acercarnos al consumidor y que conozca nuestros productos de primera mano. Alma Secret es una marca reconocida en el entorno digital, pero creemos que estar cerca del consumidor es imprescindible. Un espacio en el que poder disfrutar de nuestros aromas y texturas. Y no podíamos hacerlo en un sitio que no fuera nuestra tierra, Murcia” afirma Rocío L. Cuesta, fundadora de la marca.

Servicios exclusivos de belleza

Una experiencia beauty no consiste sólo en poder ver, oler y probar un producto cosmético; por eso, este nuevo espacio contará también con el asesoramiento personalizado de las Beauty Coach de la marca, especialmente formadas para ofrecer asesoramiento gratuito a la hora de seleccionar el mejor cosmético para sus clientes.

Tal y como indica Rocío L. Cuesta, fundadora de Alma Secret, “con la apertura de esta pop up, queremos reafirmar la apuesta y compromiso de la compañía por nuestra región. Queremos que los consumidores nos perciban como su firma de belleza de confianza”.

Todo en esta pop-up ha sido concebido para que los consumidores disfruten de la mejor experiencia posible. Buscando que sea un verdadero punto de encuentro beauty para sus clientes.

En estos primeros días de apertura, el que está siendo el best seller de 2021 también se ha convertido en el imprescindible de los clientes de su espacio físico. Firming Yuzu Body Oil es un aceite corporal que combina 18 aceites vegetales naturales y orgánicos y un fitocomplejo activo. Formulado para nutrir, mejorar la elasticidad y el tono de la piel, reparar, reafirmar, combatir celulitis y la flacidez, así como mejorar las estrías.

Contiene aceite esencial de Yuzu, una superfruta que destaca por encima de otros cítricos por su mayor contenido en vitamina C y su alta capacidad antioxidante. Es conocida como “El fruto de la belleza” o “la fruta más sexy del mundo”, perfecta para enriquecer este aceite corporal único con propiedades para tensar la piel, tonificarla y devolverle la luminosidad.

Su aroma natural envuelve la piel con notas afrutadas, cítricas y florales en la que el Yuzu se fusiona con la Mandarina, la Naranja, el Pomelo y el Albaricoque formando una composición equilibrada y deliciosa.

Una experiencia beauty perfecta para conocer los best seller de Alma Secret

En la primera pop up Store de Alma Secret en Murcia, los clientes podrán encontrar todas las referencias de esta firma de cosmética natural, su gama facial, capilar, corporal y su línea color estarán presentes en este espacio.

La marca tiene preparadas un montón de sorpresas, sorteos, regalos y promociones especiales además de una Beauty Box con 5 minitallas XXL que regalará en todas las compras superiores a 59 €.

Los datos de crecimiento de Alma Secret, han sido exponenciales desde sus inicios y su filosofía natural unida al desarrollo de productos innovadores, sostenibles y efectivos hace que se haya convertido en una marca reconocida con más de 20.000 clientes con opiniones que superan el 9 sobre 10. La compañía prevé cerrar el 2021 con una facturación cercana a 1,4 millones de €.

Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca murciana con orígenes farmacéuticos y pioneros en su época en el desarrollo de fórmulas magistrales de cosmética natural de alta calidad, reparadora y preventiva.

Su cosmética es hipoalergénica, adaptada a pieles problemáticas o sensibles, efectiva y respetuosa con la piel. No utilizan aceites minerales, parabenos, químicos sintéticos, siliconas, sulfatos, ftalatos o derivados del petróleo.

La marca se está sometiendo a un riguroso proceso de revisión de materias primas, estándares de fabricación y envases para obtener el certificado ECOCERT COSMOS natural u orgánico, uno de los más exigentes del mundo, en todos sus productos.

