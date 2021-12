Radio MARCA celebró sus dos décadas de emisión con un acto lleno de celebridades y con los protagonistas y tertulianos que hacen posible que la radio del deporte crezca cada día más, bajo el patrocinio del reconocido despacho de abogados Área Jurídica Global e Iberdrola "20 años no es nada" decía la canción y con ese sentimiento de seguir otros tantos años más celebraba Radio MARCA sus dos décadas desde su primera emisión allá por febrero de 2001. Y antes de que acabara este año no se quiso perder la oportunidad de conmemorarlo con una gala, con la colaboración del prestigioso despacho de abogados Área Jurídica Global e Iberdrola

A ella acudieron personalidades del mundo jurídico, del deporte y del periodismo como Alejandro Blanco, presidente del COE, Paco García Caridad, antiguo director de Radio MARCA, Ricardo Sierra e ilustres colaboradores del programa como Pantic, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Sara Carbonero, Matías Prats, así como directivos de las empresas patrocinadoras, Ariadna López y Javier López, directivos de Área Jurídica Global.

El encargado de arrancar la gala ha sido Miguel Lago con un extraño monólogo de exagerado humor negro, a veces incluso ofensivo para mentes relajadas y/o sensibles, y le recogió sonrojado el testigo el conductor del acto Pablo Juanarena. El presentador de Marcador, en una estupenda y profesional presentación fue llamando uno a uno a sus compañeros pero antes Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA, tuvo unas palabras agradeciendo a los patrocinadores y a estos 20 años, comentando los buenos números con los que Radio MARCA cierra el año.

Por orden de parilla fueron saliendo los presentadores. Subieron al escenario Raúl Varela, David Sánchez, Vicente Ortega, Rafa Sahuquillo, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Álex de Llano, Pablo López, Felipe del Campo, Sara Carbonero, Yanela Clavo y el ex árbitro Alfonso Pérez Burrull. Cada uno de ellos agradeció el poder formar parte de este gran equipo y deseaban que la Radio del Deporte cumpliera 20 años más en emisión. Y como colofón la actuación del grupo valenciano Bombai.

La Gala se celebró en el Wizink Center, nombre que recibe el Palacio de Deportes tras la aportación económica del Banco.

Es curioso, explicaba Javier López (presidente de Área Jurídica Global): ".- Por las mañanas nos vemos en los Tribunales contra Wizink, en defensa del deudor, reclamando las tarjetas abusivas, y por las noches celebramos bajo el mismo nombre del demandado esta Gala...anécdotas de la Vida."

