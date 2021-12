Ahorrar dinero en regalos estas Navidades gracias a Globerada, una plataforma para comparar precios Emprendedores de Hoy

Ya empezado el mes de diciembre, comienzan las carreras para conseguir al mejor precio todos los regalos y productos necesarios para las Navidades.

Lo que muchos compradores no saben aún es que es posible ahorrar dinero y tiempo utilizando Globerada, un portal dedicado a comparar precios gracias al cual los clientes podrán aprovechar las ofertas de un gran número de portales.

Esta plataforma compara los precios entre páginas de toda Europa y, además, calcula el precio con el envío en caso de que el producto se encuentre fuera de España.

Se trata de una herramienta muy útil, especialmente en estos tiempos, cuando muchas personas ya se encuentran buscando los juguetes para Navidad.

Ahorrar tiempo y dinero Las búsquedas a tiempo real que realiza Globerada incluyen páginas como Amazon, Decathlon, eBay, Fnac, Wiggle o El Corte Inglés, entre muchas otras.

Una de las ventajas de este portal es que no tiene publicidad, característica que mejora considerablemente la experiencia del usuario.

Esto sucede porque Globerada se financia con el programa de afiliados de las tiendas que muestra. Los precios se actualizan de forma casi automática varias veces al día.

Para llevar a cabo la comparación, los robots de Globerada monitorean diariamente miles de productos.

El objetivo es que los compradores puedan ver el histórico de precios y conocer la tendencia. En la portada también se pueden ver las bajadas más recientes, junto con su porcentaje de descuento respecto al precio anterior.

Recomendación de productos personalizada Ahorrar dinero en los productos que más interesan a cada usuario es más fácil con Globerada, y para esto, la herramienta aprende de los usuarios.

A medidas que se realizan búsquedas y se navega por el portal, Globerada empezará a mostrarnos chollos personalizados y recomendados según la intención de búsqueda, con productos de categorías relevantes que estén en su precio mínimo o con un descuento considerable.

Los canales de búsqueda de Globerada también permiten que los clientes ahorren tiempo.

En este portal es posible filtrar por artículos, tiendas determinadas, días, rangos de precios o mayor bajada de precio en porcentaje o cantidad. También abarca productos de todo tipo, incluidos artículos de gran valor.

Adicionalmente, la plataforma aporta información sobre cupones de descuento y gastos de envío con el fin de que los usuarios ahorren el máximo posible. Con la ayuda de Globerada, comprar los juguetes estas Navidades será más fácil que nunca antes.

