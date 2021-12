La importancia de tener una chimenea de diseño exclusivo en el hogar como las de la empresa DAE Emprendedores de Hoy

Al tratarse de un elemento decorativo que consigue dar un valor elegante y único a cualquier estancia de la vivienda, optar por una chimenea en el momento de decorar una vivienda es, generalmente, una decisión correcta. Dedicada a la fabricación y comercialización de chimeneas manuales de diseño exclusivo con firma de autor, DAE es una empresa que destaca en el sector de las chimeneas en España.

Esta compañía dispone de una gran variedad de modelos que pueden ser colocados en cualquier punto de la casa, oficina u otro espacio. Cada uno de ellos tiene características diferentes, pero se asemejan en algo, y es que evocan la sofisticación y la belleza. Por ello, cualquiera de los diseños que elija el cliente, además de cumplir la función de darle calidez al ambiente, resultará perfecto para decorar un espacio de una forma especial y particular durante todo el año.

Lo que hace diferentes a las chimeneas de diseño exclusivo de DAE El eslogan de DAE es El arte de vestir el fuego. La razón parece evidente porque al ver el diseño exclusivo de cada una de sus chimeneas, es tácito que estas sirven para darles uso en la época más fría del año, pero también para lucirlas como verdaderas esculturas durante el verano.

Estas chimeneas metálicas artesanales nacieron de la creatividad de diseñadores como José Antonio Coderch, Miguel Milá, Leopoldo Milá, Alfonso Milá Sagnier, Federico Correa, Oscar Tusquets, Belén Moneo Feduchi o, Carlos Ferrater , entre muchos otros.

Algunos de los modelos de chimeneas se fabricaron en la década de los 50 y 60, por lo que los diseños podrían considerarse atemporales, no obstante, siguen a la vanguardia y son muy solicitados por quienes optan por la singularidad a la hora de decorar.

Según el gusto de cada persona y el espacio disponible, se puede elegir entre chimeneas de esquina, centrales, frontales y suspendidas.

Múltiples diseños de chimeneas disponibles Tener una chimenea de diseño exclusivo de DAE es sinónimo de disfrutar de un ambiente cálido y acogedor en el invierno, pero también de deleitarse con el sonido del crepitar de la leña, que para muchos es relajante. Cada chimenea tiene su nombre: Articulare, BC, Beta, Cadaques, Cadaques 90, Caliu, Capilla, Cerdanya, Cerdanya 91, Clotus, Cocktail, Colisa, Esplugas, Irene, MM, Polo G, Polo P, Ronda y Xemeneia.

Todos estos productos tienen una historia y una función especial. La Articulare de Belén Moneo Feduchi, por ejemplo, es elegante y señorial con un diseño troncocónico y ovalado. Se puede colgar a una pared o suspender en medio de una sala; la chimenea Central de Miguel Milá Sagnier tiene una geometría simple que ofrece una vista del fuego de 360 grados y se puede colocar en el centro del comedor; y la chimenea Capilla de José Antonio Coderch es ideal para espacios pequeños.

Las chimeneas contribuyen a conseguir un aspecto acogedor inigualable en un hogar, por ello, muchas personas optan por este elemento decorativo a la hora de diseñar su vivienda. De la mano de DAE, los clientes encontrarán en su amplio catálogo de productos aquel modelo de chimenea que mejor se ajuste a sus requerimientos y espacios.

