Las ventajas de los ordenadores para oficinas, gamers y de uso doméstico montados a piezas de PC Gangas

Uno de los elementos imprescindibles en la vida cotidiana, tanto en el ámbito profesional como el personal, son los ordenadores. Las marcas fabricantes suelen presentar modelos con especificaciones técnicas predeterminadas. Los precios del equipo se establecerán según esas capacidades y la calidad de los elementos que los conforman.

Para los usuarios más exigentes, conocedores y que desean sacarle el máximo provecho a su inversión, existen los ordenadores montados a piezas. Son equipos de computación armados por el mismo usuario o por una empresa especializada. Son alternativas válidas para PC gaming, ordenadores para oficinas o personales para uso doméstico.

Ventajas de tener un equipo montado a piezas Un ordenador montado a piezas tiene muchas ventajas para los usuarios que tienen necesidades específicas y muy peculiares. Se puede escoger a gusto la calidad y la capacidad de cada una de las partes que conforman la unidad para adaptarla a requerimientos específicos. Esa posibilidad de personalización del ordenador permite orientar su desempeño hacia funciones particulares.

Al escoger personalmente las partes o solicitarlas a las empresas que se encargan de vender este tipo de ordenadores se puede obtener mayor calidad. Existe una gran lista de proveedores de partes de ordenador. Al escoger las piezas de forma personalizada se puede montar un equipo poderoso y más duradero.

Otro beneficio es que se puede diseñar el equipo en función del uso que se le va a dar. Los ordenadores para gamers necesitan más memoria RAM, una buena tarjeta gráfica y una pantalla con excelente tasa de refresco y alta resolución. Los equipos de oficina requieren memoria RAM y doble pantalla para analizar varios cuadros a la vez. Los equipos domésticos requieren buena ventilación para soportar ambientes menos adecuados.

Una alternativa cada vez más usada Adquirir un ordenador montado a piezas se está convirtiendo en una alternativa cada vez más popular. Es por eso que han surgido empresas que se encargan de armar equipos personalizados. Una de las más destacadas en España es PC Gangas. Se trata de una compañía que construye unidades más potentes y con la mejor relación calidad y precio.

Montan a piezas ordenadores ofimáticos económicos y ordenadores de sobremesa para PC gaming, entre otros. De hecho, han tenido tan buena acogida en estos segmentos del mercado que tienen dos productos emblemáticos: el Ofimático Plus y Gaming Beginner. Son ordenadores montados según las especificaciones solicitadas por cada cliente.

El Ofimático Plus de PC Ganga cuenta con un procesador ZEN 3 de última generación. También una placa base para ampliar la memoria RAM en el futuro. El Gaming Beginner combina una poderosa tarjeta gráfica con un procesador Intel Xeon de 4 núcleos y 8 hilos. Una memoria RAM de 8 GB y una tarjeta de red para conectarse a wifi ultrarrápido. Todos los ordenadores cuentan con dos años de garantía y 14 días para su devolución en caso de no quedar satisfecho con la compra.

