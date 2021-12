Las obras de autores noveles proliferan durante la pandemia, por Eduteco Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:40 h (CET)

A raíz del confinamiento provocado por el COVID-19 y el consiguiente aumento del tiempo libre, los escritores han dado rienda suelta a su creatividad durante estos meses.

Como resultado, el número de escritores noveles durante la pandemia ha aumentado, lo que también ha hecho que la cantidad de libros y cuentos para niños aumente. La mayoría de estos manuscritos se pueden encontrar en Eduteco, una plataforma que funciona como una base de datos de literatura infantil. Por medio de ella, las personas podrán encontrar exactamente el contenido literario que deseen para sus hijos de una manera rápida y sencilla.

El incremento de las obras de autores noveles durante la pandemia Los escritores han encontrado en la pandemia un espacio que han aprovechado para escribir mucho más de lo que lo hacían antes del confinamiento. Además, aquellos que todavía no se habían lanzado al mundo de la literatura se han atrevido a empezar con sus primeras obras. Es el caso de Armando Martínez Hurtado, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que, en pleno confinamiento, decidió transformar una humilde historia inventada para su hija en una publicación ilustrada llamada ¡Bichito! ¿Qué puedo hacer por ti?. Ejemplos como este suponen que el número de manuscritos que se publican en la actualidad haya logrado superar considerablemente al promedio de los últimos años.

Pero este no ha sido un fenómeno exclusivo de España, sino que ha sido un fenómeno global. Un ejemplo de ello es Francia, donde según las cifras emanadas por el Ministerio de Cultura, desde que inició la crisis por el COVID-19, editoriales de ese país han recibido casi el doble de manuscritos que un año atrás. Tal fue la magnitud, que el reconocido editor Gallimard, uno de los más importantes del país, pidió a través de Twitter que los escritores aplazaran el envío de manuscritos. Casos como este, y los que se han visto en España, demuestran claramente que la pandemia ha sido una circunstancia excepcional que ha motivado incluso a nuevos escritores a sumergirse en este arte.

Encontrar libros infantiles a través de Eduteco Gran parte de los libros que se han escrito durante la pandemia por estos escritores han sido dirigidos a un público infantil. Es por eso que muchos de ellos han terminado en Eduteco, una base de datos digital exclusiva de literatura infantil, a través de la cual las personas pueden encontrar libros y cuentos para niños, artículos e incluso colecciones literarias completas. La web cuenta con filtros avanzados que permiten al usuario encontrar exactamente lo que busca para promover la lectura en los más pequeños. Además, las reseñas de cada uno están hechas por colaboradores independientes que lo analizan y asignan una puntuación para dar una mejor referencia de cada manuscrito.

Si bien es cierto que la literatura en general y en especial la infantil ha proliferado durante la pandemia, una de las formas más rápidas y sencillas de encontrar estas nuevas obras es a través de Eduteco. A lo largo de los últimos años, esta compañía se ha convertido en el escaparate digital de una gran cantidad de autores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.