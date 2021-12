El arte de tu ADN Las diferencias en el ADN nos hacen ser únicos e irrepetibles. Genoma23 convierte la información genética en coloridos cuadros Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:25 h (CET) El ADN contiene la información genética que hemos heredado de nuestros padres y que transmitiremos a nuestros hijos. Las diferencias en el ADN nos hacen ser únicos e irrepetibles, de manera que en el mundo no hay dos personas iguales, aunque sean gemelas. Genoma23 convierte la información genética en coloridos cuadros. Es un proyecto del médico e investigador Juan Roldán. De origen mexicano, actualmente vive en Girona. Su experiencia como investigador en Estados Unidos, desarrollando modelos moleculares de enfermedades respiratorias, despertó su inquietud por el ADN como forma de expresión artística.



Roldán ha sido investigador principal de distintos proyectos en el Hospital Germans Trías y en el Hospital de Santa Caterina de Girona. Posee una amplia gama de experiencias artísticas y académicas. Actualmente lanza este proyecto único en España que combina ciencia y arte.

Proceso de transformación de tu ADN en arte

A partir de una muestra de saliva, el laboratorio aísla y secuencia pequeños fragmentos de ADN de 23 genes que definen los rasgos físicos y que nos hacen ser únicos e irrepetibles. Son los mismos genes que se analizan cuando se requiere una prueba de paternidad o los utilizados en medicina forense.

A continuación, las secuencias de ADN obtenidas en el laboratorio se introducen en el algoritmo basado en modelos matemáticos y desarrollado en colaboración con el departamento de matemáticas aplicadas de la Universitat de Girona. El resultado obtenido es una imagen digital. Esta imagen se imprime en soportes ecosostenibles y el packaging está hecho de madera de bosques sostenibles.



“Igual que el ADN hace que las personas tengamos una forma facial única, un color de piel, cabello u ojos determinado, hará también que las pinceladas y tonalidades sean únicas e irrepetibles, como el ADN”, asegura Roldán.

El ADN es una macromolécula que forma parte de todas las células que forman el cuerpo y contiene las claves de cómo somos. Su información muestra si somos más altos o más bajos, rubios, morenos o pelirrojos, deportistas o músicos, y hasta que seamos más o menos propensos a padecer ciertas enfermedades.

Bioarte personalizado

El proceso es sencillo y no invasivo. Una vez contratado el cuadro a través de la web Genoma23, se envía un bioart DNA kit al domicilio del interesado. La persona solo tiene que obtener su muestra de saliva, rellenar la tarjeta con sus datos e introducirlos en el sobre para envío. En dos semanas recibe su cuadro personalizado.

Genoma23 no utiliza nombres ni apellidos en el laboratorio, por lo que la protección de datos está garantizada. Además, la finalidad de obtener el ADN es producir una obra de arte. Una vez obtenido el cuadro, la muestra es destruida bajo un cuidado y seguro proceso.



La obra va acompañada de un certificado de autenticidad, quedando registrada en el Archivo Internacional de Central de Obras de Arte (AICOA). La persona también recibe un certificado de titularidad genética o perfil genético de su Corelab.

