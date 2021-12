Las ventajas del coworking en Madrid con La Guarida Creativa Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:18 h (CET)

En el mundo del trabajo freelance el coworking está incrementando su popularidad. Muchos teletrabajadores quieren cambiar su forma de trabajar y buscan espacios colaborativos donde salir de la rutina y relacionarse con otras personas.

En este sentido, La Guarida Creativa se postula como una gran alternativa porque cuenta con espacios de coworking en Móstoles, en Fuenlabrada, Alcorcón y en Madrid (zona Templo de Debod), consolidándose así como la mayor red de coworking del sur de Madrid. La Guarida Creativa ofrece espacios de trabajo flexibles y dotados con puestos fijos, despachos privados, cómodas salas de reuniones y una gran variedad de servicios exclusivos que hacen que la experiencia laboral sea óptima.

¿Qué ventajas tiene el coworking en el mundo del trabajo remoto? El coworking se ha convertido en la nueva tendencia de trabajo entre los freelancers. Cada vez son más las personas que prefieren desarrollar sus tareas laborales en estos espacios compartidos, gracias a las ventajas que estos servicios ofrecen.

En primer lugar, está el beneficio de evitar el aislamiento social que supone trabajar desde casa. Al acudir a un puesto de coworking, los trabajadores pueden disfrutar de una jornada de trabajo diferente, bajo un ambiente cómodo y original.

Trabajar desde un coworking es más beneficioso en materia de productividad, ya que le permite al trabajador relacionarse con otras personas y compartir ideas y opiniones sobre un tema particular. De esta manera, se convierte en un espacio colaborativo ideal para hacer networking.

Otra de las ventajas es su precio, ya que alquilar una oficina en un local comercial puede ser muy costoso. Una mejor opción, es alquilar un espacio de coworking por un tiempo determinado ya sea horas, media jornada, puesto fijo, etc. Esto es muy recomendable, sobre todo, si se está comenzando un negocio y no se cuenta con mucho presupuesto inicial.

En Madrid, coworkings como la Guarida Creativa, se adaptan a las necesidades de los autónomos y empresas, ofreciendo tarifas flexibles para todo tipo de presupuestos.

Guarida Creativa, el coworking líder en Madrid La Guarida Creativa nace a partir de la idea de Javier García y Lucía Enríquez, dos personas muy interesadas por el coworking y por ayudar a las empresas a impulsar sus negocios, a través de la creación de espacios colaborativos. Este propósito es lo que les ha llevado a crear diversas sedes en Madrid, en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón.

Cada uno de los espacios colaborativos de la Guarida Creativa dispone de todo lo necesario para llevar a cabo un proyecto. Por eso cuenta con servicios WiFi, correo y paquetería, almacenaje privado, salas individuales y comunes, entre otros servicios necesarios para realizar un trabajo o efectuar reuniones. Además, ofrece asesoría fiscal y consultoría de gestión en la sede de Alcorcón.

La Guarida Creativa es mucho más que un espacio moderno de trabajo, es una comunidad de profesionales donde se puede vivir una experiencia enriquecedora, colaborativa e inspiradora.

