Los beneficios y ventajas de la terapia online en los nuevos tiempos Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:04 h (CET)

La terapia online es una alternativa que cada día obtiene mayor auge, gracias a las innovaciones en la tecnología y el uso constante de internet durante la vida cotidiana de las personas. Durante mucho tiempo, este tipo de terapias se realizaban únicamente en forma presencial, por lo cual, algunas personas desconocen este avance y los beneficios y ventajas que ofrece.

Luis Miguel Real es un reconocido psicoterapeuta,y especialista en adicciones, que ofrece la opción de acceder a una terapia online para tratar diversos trastornos o problemas emocionales, conductuales o psicológicos. Su misión es asesorar y ayudar al paciente a encontrar soluciones reales a los mismos.

¿En qué consiste la terapia online? Las nuevas tecnologías en el día a día de la sociedad han causado que muchos servicios hayan comenzado a ofrecerse en forma online. Tal es el caso de la terapia psicológica, la cual cada vez más se instaura como una realidad de esta práctica.

En la terapia online, un psicólogo o psicoterapeuta ofrece su asesoramiento y apoyo a través de internet, a aquellos pacientes que requieren mejorar algún inconveniente de tipo psicológico, que esté afectando algún ámbito de su vida. Este tipo de terapia puede realizarse por videoconferencia, videollamada, chat, etc. La versión dependerá de cada profesional.

El psicoterapeuta Luis Miguel Real afirma que la terapia psicológica sirve para ayudar a las personas a adaptarse mejor a los desafíos que se presentan en la vida diaria. Como parte de esa adaptación, ha surgido la terapia online como una forma de mejorar aspectos psicológicos desde la comodidad del hogar.

¿Cuáles son las ventajas de la terapia online? La terapia online ha aportado muchos beneficios a los pacientes que la han puesto en práctica. En principio, permite un manejo más eficaz del tiempo, pues al poder realizarse desde cualquier lugar con conexión a internet, evita desplazamientos y traslados que antes debían realizarse para asistir a una terapia presencial. También ofrece mayor discreción, pues si el paciente desea mantener en secreto la terapia, la alternativa online es una excelente opción para ello.

Otra ventaja muy importante es que con esta, no existen límites geográficos, además, ofrece un entorno de confianza, pues hay pacientes que sienten temor de hablar de sus problemas en un lugar desconocido y el hecho de poder realizar la terapia en su propia casa, les otorga mayor seguridad.

Actualmente, el psicoterapeuta Luis Miguel Real ofrece únicamente terapias en forma online. Con ellas, pretende aportar estrategias eficaces para sobrevivir en la vida real, pautas para crear hábitos y una mejoría en la relación de la persona consigo misma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.