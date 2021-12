Topacio azul, turquesa, lapislázuli, ónice y rubí son las piedras ideales para el mes de diciembre de TH Jewels Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 08:53 h (CET)

Las joyas y accesorios son pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de hacer regalos. Para regalar algo especial, las personas pueden inspirarse en las piedras del mes de diciembre: topacio azul, turquesa, lapislázuli, ónice y rubí. Todas ellas pueden encontrarse en diferentes presentaciones en tiendas especializadas como TH Jewels.

Esta marca cuenta con una amplia variedad de accesorios hechos con materiales de alta calidad y altamente sostenibles. Cada pieza cuenta con un diseño especial y único realizado por los diseñadores de la empresa. Cabe destacar que gracias a su trabajo, esta marca resultó una de las dos ganadoras del premio “Yo soy Bisutex” en el año 2017.

Piedras del mes de diciembre: el regalo perfecto para Navidad Las joyas como anillos, collares, pulseras, pendientes y demás son accesorios que le dan un toque especial a cualquier outfit. Si alguien no sabe qué regalar a un amigo o familiar, esta es una excelente opción en cualquier caso y motivo de celebración.

Por lo general, las personas otorgan significados a este tipo de complementos, ya sea para simbolizar amistad, amor u otro tipo de momentos específicos. Además, en TH Jewels se pueden conseguir piedras que ya tienen significados especiales, sea por su color, historia o por el mes que representan.

Actualmente, los clientes de esta marca encontrarán, entre muchas otras, joyas confeccionadas con topacio azul, turquesa, lapislázuli, ónice o rubí, las piedras ideales del momento al pertenecer al mes de diciembre. Mientras que el topacio azul favorece la conexión con la confianza en uno mismo, la piedra turquesa fomenta la sintonía espiritual y potencia la comunicación con los mundos físico y espiritual.

Todas las piezas son elaboradas mediante un método que combina la fabricación moderna con la confección artesanal y se caracterizan por tener un diseño único que solo se puede conseguir de la mano de esta marca. Por otro lado, ofrecen una atención al cliente de gran calidad, con un trato personalizado y cercano, que provocará que la experiencia del cliente sea muy positiva mientras adquiere alguna de las joyas. Cada pieza comprada se elabora según las preferencias de personalización del cliente y se entrega en cajas o bolsos de regalo.

Se trata de una marca dedicada a la creación de joyería de alta calidad. Utilizan materiales variados como la plata, el cobre, el latón, así como baños de oro y plata. Otros materiales frecuentes son las piedras semipreciosas, las perlas, vidrios de diferentes colores y cristales de joyería. Trabajan con metales reciclados y piedras con origen verificado, ya que la empresa también está comprometida con la sostenibilidad y el medioambiente.

TH Jewels no solo es reconocida por estas razones, sino por haber ganado el 1º premio en la 8ª edición del concurso “Yo soy Bisutex”. Este es un concurso organizado por IFEMA – Madrid y se lleva a cabo en la feria más importante del país en el mundo de la bisutería: Bisutex, cuyo objetivo es dar visibilidad a nuevos diseñadores independientes.

