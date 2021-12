El e-commerce especializado en regalos de Navidad con más de 7.000 referencias Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021

El placer de compartir las navidades con amigos y familiares brindando por un mejor porvenir es motivo para celebrar. Esto se puede conseguir con los lotes de Navidad que ha preparado la bodega online Mesa 16 para llevar, no solo a España sino a los países de la Comunidad Europea, una amplia variedad de destilados, vinos, espumosos, cócteles cervezas y alimentos gourmet en presentaciones para regalo cuidadas al detalle.

En Mesa 16 confluyen desde pequeños artesanos hasta las corporaciones más prestigiosas del mundo con el propósito de llevar a las mesas europeas la mejor selección de productos que no solo se destacan por su calidad y atractiva presentación, sino porque representan la oportunidad de compartir momentos inolvidables con los seres queridos.

Varias opciones para cada presupuesto En la sección de Regalos de Navidad de Mesa 16, los usuarios encontrarán decenas de opciones para regalar o disfrutar. Desde los más sencillos packs dispuestos en cestas con algunos productos básicos para alegrar las festividades, hasta los lotes de Navidad más completos y sofisticados están a solo un clic de llegar a los hogares u oficinas de miles de afortunados que recibirán los productos, todo y cada uno de calidad premium.

Cestas, bandejas, cuévanos, cajas y baúles de madera decorados contienen todo lo necesario para hacer antesala a una comida o cena en estos días de especiales o para tener un detalle con seres queridos, incluyendo a productos veganos o ecológicos.

Además, estos lotes resultan ideales para pedirlos al por mayor y hacer obsequios corporativos para el personal, proveedores o clientes de alguna empresa.

Una de las referencias más completas de catálogo es la número 51, que se establece como todo un homenaje a los paladares más exigentes al contener champagne Möet Chandon Brut Imperial y 10 botellas más entre vinos, whisky, ginebra y brandy, con adición de muchas más exquisiteces como 13 variedades de dulces y nueve tipos de conservas, colocadas en un hermoso baúl de madera decorado.

Pedidos protegidos a cualquier lugar de Europa Embalados con el fin de mantener intacto cada producto, los lotes de Navidad son enviados a toda España y Europa en un tiempo máximo de entre 2 y 3 días hábiles, con envíos gratuitos por la compra de más de 150 euros en el ámbito nacional y superior a los 290 euros fuera de las fronteras españolas. La tienda cuenta con transporte y sistemas de pago absolutamente seguros.

Todo el buen gusto de los más prestigiosos productos del mercado se conjugan en los lotes de Mesa 16 para sorprender a las personas más especiales en estas navidades, una época caracterizada por celebrar y agradecer las mejores cosas de la vida.

