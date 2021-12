¿Cuánto cuesta una reforma integral en Valencia y cómo elegir a la mejor empresa de reformas? EGM Grupo Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:00 h (CET)

Existen múltiples consejos sencillos para que la reforma de una casa sea un éxito, ya que son muchos los factores que van a definir el precio de la reforma integral de la vivienda. Lo primero que hay que preguntarse es qué se quiere hacer y qué es lo que se necesita.

Una vez se haya definido qué es lo que se quiere y necesita, el segundo paso es buscar una empresa con los conocimientos y experiencia para llevar a cabo el asesoramiento y ejecución del proyecto sin sustos o sorpresas que se traducen en sobrecostos, incumplimiento de plazos y trabajos mal ejecutados.

Es normal tener preocupación por el coste que pueda conllevar este proceso, pero la elección de una empresa profesional y especializada es fundamental a la hora de llevar a cabo la reforma con garantías y hacer realidad el sueño de reformar una casa.

Tomar la decisión de realizar la reforma integral de una vivienda nunca es fácil, pero para intentar hacerlo más fácil, el responsable de la empresa de reformas EGM Grupo especialistas en reformas integrales en Valencia, Emilio Galán, comparte los consejos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la empresa adecuada.

En primer lugar, es fundamental rechazar los presupuestos que no lleven los precios desglosados de cada partida o capítulo así como solicitar la descripción correcta del trabajo a realizar en cada capítulo. Además, es importante contar con un presupuesto bien diseñado, ya que un presupuesto poco o mal detallado es la puerta de entrada de muchos problemas y sobrecostos.

De esta manera, el especialista en reformas clasifica en diferentes capítulos o partidas una reforma integral.

El capítulo 0 corresponde a la planificación del proyecto, ejecución de renders (imágenes en 3D) y toma de medidas.

Por lo que respecta al capítulo 1, este se centra en la gestión de licencias y gestión de escombros.

El capítulo 2 está enfocado en las demoliciones y albañilería, mientras que el capítulo 3 lo hace en fontanería y electricidad.

La carpintería de madera (suelos, puertas, ventanas, contraventanas, etc.) conforma el capítulo 4 y la carpintería metálica (puertas, ventanas, persianas, toldos, etc.) el quinto.

En la fase final de la reforma, el capítulo 6 corresponde a la climatización (aire acondicionado), y el 7 a la pintura.

Para concluir, el capítulo 8 se centra en la propuesta de materiales (alicatados, griferías, piezas baño, pavimentos, bancada, etc.).

Puede haber otras partidas dependiendo de la reforma a realizar (instalación placas solares, geotermia, aislamientos especiales, insonorización y un largo etcétera), pero estas son las más frecuentes. Así, hay que asegurarse de que el presupuesto refleje todos los capítulos de la reforma.

La empresa de reformas debe dar plena confianza, por eso no hay que dejar nada al azar. En ese sentido, hay que observar diferentes detalles como comprobar que su página web y sus redes sociales tengan un aspecto profesional y que se incluyan imágenes de calidad de sus últimos trabajos. Además, es importante leer las reseñas o testimonios con las experiencias de otros usuarios que han pasado por el mismo camino que se va a emprender y desconfiar si la empresa tiene “testimonios” positivos en su web, pero en Google, Facebook y en los portales especializados de empresas de reformas abundan los comentarios negativos. También hay que pedir a la empresa ver otros trabajos que estén llevando a cabo en ese momento.

Es fundamental que se ofrezcan a enseñar trabajos que están ejecutando, ya que así se tiene la oportunidad de verles trabajar, ver el grado de orden y limpieza en la obra, el ambiente de trabajo, la organización y la manera de trabajar de la empresa.

Otro punto es saber si la empresa tiene un estudio (oficina) o tienda (bajo comercial), que indica que es una empresa con una ubicación física donde se puede acudir para reunirse para hablar del proyecto pero también en caso de conflicto o necesidad. Además, aquí también se puede observar y valorar aspectos como la atención al cliente, la limpieza y organización del espacio y otros muchos factores que serán el reflejo del resultado final de la reforma.

El planning de obra y la duración de la misma es un factor a tener en cuenta, por eso es recomendable pedir un plan detallado con las fechas de inicio y fin de cada partida. No hay que esperar a que la empresa lo plantee, sino que se debe exigir debido a que este es esencial para una buena organización coordinación y cumplimiento de los plazos. Disponer de un planning lo más detallado posible ayudará a llevar una reforma bien controlada. En ciertos casos es admisible que ciertas fechas sean orientativas dado que algunas reformas pueden encontrarse con situaciones no esperadas, pero es siempre importante que se detallen los pasos que van a seguir así como su orden y duración.

Como una obviedad, en esta lista entra la firma del contrato de obra. En muchas ocasiones ocurre que ambas partes no dejan el acuerdo de la reforma firmado, por eso hay que solicitar un contrato con el importe total de la reforma y adjuntar al mismo el presupuesto detallado. De esta forma, el usuario estará mucho más protegido ante cualquier problema. También es aconsejable que en el contrato vengan especificadas las diferentes cláusulas además del presupuesto desglosado por capítulos y tanto la empresa de reformas como el usuario, deben firmar cada hoja. Esto, además de ser fundamental en caso de un potencial conflicto, ofrece la garantía de que la empresa que se está contratando es fiable.

La posesión del seguro de responsabilidad civil es obligatoria y, por tanto, se debe incluir en el contrato que disponen de este seguro y que cumplen con la normativa actual de protección laboral de los trabajadores. Así se estará descargando al cliente de cualquier responsabilidad indirecta en caso de un accidente durante el trabajo.

Como un aspecto fundamental del servicio, hay que valorar la atención y puntualidad a la hora de hacer una visita, ya que una estricta puntualidad dice mucho de la empresa. Una persona puntual normalmente suele ser organizada, disciplinada y da un gran valor a su palabra: factores claves para la buena coordinación y ejecución de una reforma.

Finalmente, el último consejo del especialista es que hay que desconfiar de las empresas y plataformas de reformistas que prometen facilitar un presupuesto 100% online, sin acudir a la vivienda o negocio. Parece tentador y cómodo, pero lo cierto es que es muy difícil dar un precio sin ver la vivienda. En ese sentido, lo mejor y más aconsejable es quedar con un técnico para que venga a ver el estado actual del inmueble, tome medidas y, sobre todo, escuche las diferentes necesidades para encontrar la mejor solución.

¿Cuál es el precio orientativo de una reforma integral en Valencia? Tal como apunta Emilio Galán, gerente de EGM Grupo, “visto todo lo anterior comprenderás que es muy complicado dar un precio orientativo sobre el coste de una reforma en Valencia”. No obstante, dependiendo de la elección de materiales y dejando fuera de este cálculo las complicaciones puntuales que pudieran surgir, el precio de una reforma integral en Valencia hoy en día puede oscilar entre los 480 y 580 €/m2.

En ese sentido, es importante recordar que nadie regala nada, por lo que si se ofrece un presupuesto muy por debajo del resto, seguramente se esté ante una empresa poco seria, con escasa experiencia o incluso que podría ser una estafa.

La reforma de una vivienda puede ser un trabajo más para la empresa que la ejecute, pero no lo es para los dueños del hogar y, por tanto, se debe dejar en manos de un verdadero especialista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Desatoros, inspecciones y rehabilitación sin obras de la mano de Rey Tuberías SL Gestionar el permiso de trabajo tras la nueva reforma de la Ley de Extranjería, por Desmon Abogados Jobatus en datos, así es el grado de satisfacción de la plataforma Gorro hipotérmico, una técnica de enfriamiento del cuero cabelludo para evitar la caída de cabello durante la quimioterapia El servicio de optimización de empresas de Antica & Urbano