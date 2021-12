Las ventajas de las construcciones modulares prefabricadas, por 3DModular Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de diciembre de 2021, 15:32 h (CET)

Recientemente, una de las tendencias en auge es la construcción prefabricada, tanto en ámbito particular como para empresas e industrias. Al menos en Europa, este tipo de obras ha vivido un crecimiento progresivo en el último año y cuenta con grandes perspectivas de desarrollo de acuerdo a diferentes especialistas inmobiliarios.

Las construcción por ejemplo de oficinas modulares prefabricadas proporciona grandes beneficios para las empresas, desde el ahorro en mano de obra, hasta el ahorro económico, sin dejar de lado que se trata de construcciones que no por ser modulares pierden en calidades de construcción.

Al respecto, 3DModular se ha consolidado como una de las principales empresas especializadas en construcción modular prefabricada e industrializada en España, enfocada en ofrecer servicios de alta calidad, de la mano de ingenieros altamente cualificados para diferentes proyectos de casas, oficinas, vestidores, aulas, almacenes, entre otros.

Características de la construcción modular prefabricada Calificado como uno de los procesos más innovadores hoy en día, la construcción modular prefabricada se ha caracterizado en el mercado por ofrecer obras más sólidas y resistentes que las tradicionales.

También destaca por sus diseños sostenibles y con un impacto ambiental minimizado. Estos aspectos han llevado a la construcción modular a posicionarse como la principal elección de la mayoría de profesionales en el área.

El ahorro de recursos, así como su respeto con el medioambiente se suman también a las cualidades de este tipo de obras. Al tratarse de un proceso controlado, permite aprovechar al máximo los recursos y crear menos disturbios, aspectos que proporcionan mayor rapidez en el desarrollo de una construcción.

Asimismo, una de las principales cualidades de los edificios modulares es que al desmontarse, los módulos pueden ser renovados o reubicados para dar un mayor uso, lo que disminuye el uso de materia prima, maximizando a su vez el ahorro de materiales.

El uso de materiales industrializados es otra de las fortalezas de este tipo de construcción, ya que garantizan la calidad, resistencia y adaptabilidad del edificio a diversas condiciones climáticas.

3DModular: especialistas en construcciones modulares prefabricadas Indistintamente del sector, la industria requiere de soluciones rápidas, innovadoras y de calidad en la construcción de estructuras que les proporcionen eficiencia y operatividad, además que sean desarrolladas en tiempo récord.

Es precisamente en estos aspectos que 3DModular ha enfocado sus servicios. Como fabricantes especializados en construcciones modulares prefabricadas, esta empresa hace uso de materiales de última generación para la elaboración de diversos espacios como viviendas modulares, sociales, cabinas de triaje, entre otros.

Adicionalmente, está integrada por un equipo de ingenieros profesionales, encargados de diseñar y controlar todo el proceso, proporcionando un nivel técnico de lo más alto, lo que garantiza la calidad y el desarrollo óptimo del trabajo.

La combinación de material y talento humano de calidad, permiten a 3DModular desarrollar diferentes tipos de propuestas ajustadas a las necesidades de cada cliente.

Ubicada en Pamplona, Navarra, esta empresa ofrece construcciones modulares prefabricadas e industrializadas personalizables y de alta eficiencia energética, con resultados garantizados en rápidos plazos de entregas.

