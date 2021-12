Las despedidas de soltero y soltera en Gijón, Asturias, de la mano de Despedida en Gijón Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 15:21 h (CET)

Antes del matrimonio, los futuros esposos suelen tomarse un momento para despedirse de la soltería y comenzar una nueva etapa de la vida llena de mayores responsabilidades.

Por ello, Despedida en Gijón, una agencia especializada en despedidas de solteros y solteras, ha creado propuestas únicas para que los novios y sus familiares y amigos disfruten de una experiencia inolvidable.

Con este fin, cuenta con una gran variedad de paquetes de todo incluido de diferentes costes y con actividades diversas y singulares como cenas temáticas, paseos y espectáculos. Estas harán que todos los presentes pasen un momento diferente cargado de algarabía y felicidad y, sobre todo, que el novio o la novia cierre un capítulo de su vida por todo lo alto.

Acerca de los atractivos e innovadores paquetes de Despedida en Gijón Son varias las alternativas que se pueden elegir para que las despedidas en Gijón de solteros queden plasmadas en la memoria de los novios, sus familiares y amigos. La agencia Despedidas en Gijón pone a disposición siete packs con características diferentes para que cada cliente elija la que sea de su agrado.

El pack más sencillo tiene un coste de 75 euros e incluye una cena especial con traslado y una actividad a elegir. Por otro lado, el pack más completo cuesta 129 euros y consta de alojamiento en el hotel, cena especial, traslado, paseo en limusina, una actividad a elegir y descuento en parking.

El tipo de cena depende del gusto de cada cliente y del paquete elegido. La cena Mi gran noche es temática e incluye drag queen, música, juegos, baile y brindis. La cena espectáculo Las mil y una noches incluye, además de la cena, discoteca móvil, DJ animador, drag queen, boys, stripper chica, bromas y bus de ida y vuelta.

Actividades de despedida para disfrutar de los atractivos paisajes de Gijón Gijón, por ser una acogedora ciudad costera, ofrece atractivos paisajes y espléndidas vistas naturales. Por esta razón, los paquetes de la agencia de Despedida en Gijón incluyen diversas actividades para disfrutar. En cualquier caso, todas las actividades se realizan en la provincia de Asturias.

Las opciones son muchas, entre ellas, karting, alquiler de barco catamarán para pasear por la costa de Gijón y disfrutar de las playas de San Lorenzo y darse un chapuzón en la playa La Noral. Por otro lado, el Descenso del Sella y el Descenso de Cañones para los amantes de las aventuras o rafting, una actividad deportiva en la que se tiene que descender por el caudal de un río a bordo de una lancha neumática con la ayuda de unos remos. Asimismo, disponen de paintball para una gran diversión.

Sin embargo, también hay actividades más relajadas como un día de spa o beauty party para embellecerse, etc.

Quienes deseen una despedida de solteros mágica no deben dudar en contactar a la agencia Despedida en Gijón.

