Un negocio de riesgo. Cada vez más personas dejan sus trabajos para vivir de las criptomonedas Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Cada vez son más las personas que han tenido algún tipo de contacto con el mundo de las criptomonedas. Esta tecnología disruptiva está modificando progresivamente las sociedades actuales y la vida de los ciudadanos.

Precisamente, según un estudio publicado recientemente por la compañía de análisis Civic Science, se ha conocido que más del 11% de 6.741 estadounidenses, que fueron encuestados, renunciaron personalmente a sus trabajos o conocen a alguien que lo ha hecho, para dedicarse a las inversiones en el mercado de las criptomonedas.

“¿Usted o alguien que conozca ha renunciado a su trabajo en algún momento en el último año debido a la libertad financiera obtenida al invertir en criptomonedas?”, pregunta el estudio. Las respuestas fueron realmente significativas, puesto que del total que respondieron afirmativamente, hay un 11% que tenía como objetivo protegerse contra la “economía adversa” y el 12% buscaba “independencia del gobierno”.

Un detalle importante que señala la encuesta es que la mayoría de personas que dejaron sus trabajos para vivir de la inversión en criptoactivos, como el Bitcoin, eran trabajadores con salarios bajos. Estos datos revelan que este tipo de inversiones pueden proporcionar niveles de ingresos que cambian la vida de algunas personas, mientras que los propietarios de mayores ingresos utilizan esta tecnología más como otra forma de diversificación de activos que como medio de vida. Lo que sí es cierto es que el estudio no aclara cuantas ganancias tuvieron los inversores.

Precisamente, casi dos tercios de los que habían renunciado a sus puestos de trabajo ganaban menos de 50,000 dólares al año: el 27% ganaban menos de 25,000 dólares mientras que el 37% tenía unos ingresos totales de entre 25,000 y 50,000 dólares. Mientras tanto, el 15% de los que se lanzaron a trabajar gracias a la inversión en criptomonedas tenían unos ingresos de entre 50,000 y 75,000 dólares, el 13% entre 75,000 y 150,000, y el 8% con 150,000 o más, según datos que arroja el propio informe.

La inversión en criptoactivos ya es algo más que una tendencia. En esta misma línea el estudio titulado Momentive Invest in You, elaborado por CNBC también revela que una de cada diez personas en los EE. UU. (11%) actualmente está invirtiendo en criptomonedas.

Carlos Aránguez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, y director del bufete Aránguez Abogados, explica cada vez es más fácil comerciar con activos digitales porque actualmente existen muchas plataformas y aplicaciones de trading. Pero el experto señala que esto no quiere decir que todo el mundo deba lanzarse a invertir en criptomonedas. “Aunque suene sencillo, se necesitan muchos conocimientos porque existe un alto porcentaje de ser estafado”, advierte el letrado Aránguez.

