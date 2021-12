Banzzu apoya la recuperación del sector de la hostelería de forma sostenible Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 11:01 h (CET)

Actualmente, los establecimientos pertenecientes al sector de la hostelería necesitan sistemas digitales que les permitan llevar una mejor gestión de su negocio. Una compañía que ofrece este tipo de sistemas tanto en versión web como móvil para restaurantes y otros negocios del sector hostelero es Banzzu.

Sus soluciones de software tienen como característica distintiva el ofrecer a los hosteleros un sistema de pedidos online sin comisiones. Además, ofrece otras funcionalidades para gestionar y mejorar cualquier restaurante de forma efectiva como la fidelización de clientes, el total control del menú y contenido, panel analítico, etc.

Digitalízate de manera sostenible y eficiente con Banzzu Esta empresa se dedica a apoyar la recuperación de los establecimientos pertenecientes al sector de la hostelería de forma sostenible y eficiente. Para lograrlo, ofrece un servicio completo de desarrollo de webs y apps personalizadas que incorporan un sistema de pedidos online sin comisiones. Esto significa que Banzzu, a diferencia de otras empresas, ofrece un software propio para los restaurantes, dándoles la libertad de poder gestionar todos sus procesos de pago. Además, las plataformas webs y móvil creadas por Banzzu disponen de un panel de control donde el usuario puede hacer modificaciones en su carta para comensales, precios del servicio, etc.

Por otra parte, estos ofrecen un apartado dedicado a la fidelización de clientes, el cual es imprescindible para los negocios que buscan expandirse e incrementar las visitas de sus clientes. Esta fidelización es posible gracias a que su plataforma online incluye notificaciones en tiempo real, novedades y noticias, promociones, puntos y recompensas e incluso una tarjeta de fidelización digital.

¿Cómo ayudan los servicios de Banzzu a los restaurantes que buscan diferenciarse de la competencia? En la actualidad muchos restaurantes disponen de plataformas online que operan como marketplaces para la gestión de pedidos, cartas y otros procesos hosteleros. La desventaja de esto es que los negocios carecen de personalización y el control total de la mayoría del contenido y los procesos digitales. Sin embargo, Banzzu destaca por ofrecer una web o aplicación móvil que da la libertad a sus clientes de crear y hacer modificaciones en todo momento.

Además, los clientes siempre cuentan con la guía y el servicio de sus profesionales informáticos que se especializan en el desarrollo de soluciones de software sostenibles. Esto incluye el sistema de pedidos online sin comisiones, el cual es considerado muy completo en el sector hostelero. Esto se debe a que permite gestionar pedidos a domicilio, para take away y desde la mesa del propio restaurante.

Asimismo, sus funciones avanzadas para la fidelización de clientes permiten ofrecer paquetes atractivos a través de ofertas personalizadas, sorpresas y sorteos, entre otros.

Las soluciones digitales de Banzzu destacan por ofrecer al sector de la hostelería una plataforma onlinetotalmente personalizada con un sistema de pago sin comisiones. Finalmente, la empresa también brinda herramientas propias para la fidelización de clientes potenciales, analíticas internas de facturación y registro de nuevos comensales, etc.

