SAO Branding, un estudio creativo multidisciplinar especialista en marketing outsourcing que combina conocimiento, experiencia y valores

sábado, 11 de diciembre de 2021, 10:38 h (CET)

Uno de los principales factores que influye directamente en la rentabilidad de una empresa es el marketing. Sin embargo, hay compañías que no cuentan con un departamento o un personal dedicado a este factor tan crucial y es entonces cuando es necesaria la ayuda de agencias especialistas, lo que también se conoce como marketing outsourcing.

SAO Branding es una compañía especialista en marketing digital 360º, con una larga trayectoria de más de 15 años de experiencia en el sector, la cual pone a disposición de las empresas todo un equipo multidisciplinar de expertos en marketing, comunicación y diseño.

El mejor aliado en campañas de marketing SAO Branding es una agencia que, durante más de una década, se ha dedicado a ofrecer servicios especializados de marketing, funcionando como un departamento externo para otras empresas. El marketing outsorcing consiste en la contratación de agencias profesionales que se encargan de la realización de campañas especializadas y personalizadas de marketing para mejorar los beneficios de la empresa y ayudarle a alcanzar sus objetivos corporativos.

Entre los beneficios que ofrece SAO Branding con esta modalidad está el ahorro, ya que el cliente no tiene que invertir en equipos, software ni personal que involucre un mayor coste o requiera de más espacio físico. Con la ayuda de esta agencia profesional el cliente, podrá cubrir branding, creativos, copywriting, diseño, desarrollo, community management y consultoría SEO y SEM en un solo contrato. De igual manera, podrá interactuar diariamente con los expertos de la agencia y se le proporcionará acceso a los proyectos para verificar su avance y desarrollo, además de un plan de rapports e informes semanales.

Soluciones en branding y marketing La agencia SAO Branding es especialista en marketing digital 360º, que consiste en reunir todas las áreas posibles del marketing para la elaboración de campañas integrales que aprovechen todas las plataformas y espacios. En este sentido, la agencia acelera la notoriedad y presencia de sus clientes en el mercado, combinando el branding y el marketing digital.

Por un lado, con el marketing digital, SAO Branding se encarga de aspectos como el posicionamiento SEO, SEM, e-mail marketing, campañas en redes sociales, catálogos online y marketing de contenido. Mientras que, en lo que respecta al branding, crea la identidad corporativa de sus clientes, copywriting, diseño de logo, arquitectura de marca, vídeos corporativos, presentaciones corporativas, diseño de catálogos, etc.

Contar con los servicios de SAO Branding (sin ningún tipo de permanencia) aumenta la rentabilidad de la empresa, proporciona una buena presencia en internet y ayuda a captar a mayor número de clientes. “Aplicamos una mirada fresca y rigurosa, que nos permite detectar las necesidades y oportunidades de crecimiento de manera exitosa”, afirman desde SAO Branding, gracias a su estudio creativo multidisciplinar, conformado por un equipo sólido y motivado que combina conocimiento, experiencia y valores.

