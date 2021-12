Vega, la diseñadora de moda especializada en vestidos de novia Madrid Emprendedores de Hoy

Uno de los elementos que toda novia suele tener más en cuenta a la hora de planear su boda es el vestido de novia. Acudir a grandes profesionales para conseguir el vestido deseado y así poder sentirse especiales ese día es la opción de muchas novias. María Vega, especializada en vestidos de novia Madrid, tiene a sus espaldas muchos años de experiencia como diseñadora, y su talento y destreza a la hora de confeccionar vestidos a medida y acorde a las necesidades de sus clientes son indiscutibles.

Una niña apasionada por el diseño María Vega es actualmente la propietaria de Vega, una marca que fabrica y comercializa vestidos de novia exclusivos en Madrid. Se trata de una diseñadora con más de 30 años de experiencia, ya que su pasión por el diseño despertó en ella desde muy temprana edad. Desde que era tan solo una niña, María Vega demostró mucho talento, aprendiendo el arte de la costura de la mano de su madre, quien por aquel entonces tenía un taller en el que confeccionaba ropa para reconocidas cantantes y personas muy influyentes de esa época. Desde entonces, ha trabajado arduamente perfeccionando su talento, resultando en una marca propia y una tienda en donde da a conocer todas sus creaciones. Vega se ha especializado en el diseño y confección de vestidos de novia, los cuales realiza con materiales de la mejor calidad del mercado, haciendo realidad los sueños de muchas mujeres que desean lucir un vestido especial en uno de los días más importantes de su vida.

Una novia especial, un vestido especial La diseñadora María Vega entiende que cada una de sus clientas es única, y que, por lo tanto, su vestido debe ser extraordinario. Desde la primera cita, Vega se centra en encontrar el estilo ideal para cada una. En caso de que la clienta no tenga claro qué estilo elegir, puede probar entre la variedad de vestidos y estilos disponibles en el atelier para facilitar la elección. Después, la diseñadora toma lápiz y papel y comienza el boceto de lo que se convertirá en el vestido soñado.

En este punto es donde junto con su clienta, se elige el tipo de tejido, el color, largo, etc. Posteriormente, el diseño se confecciona en un tejido llamado toile, con la finalidad de solamente comprobar los cortes y los ajustes necesarios, para no tener que hacerlos en el vestido con el tejido final.

En el atelier de novias de Vega hay también vestidos ya fabricados, diseñados en su totalidad por María Vega, por lo que son piezas exclusivas. En su web se pueden mirar todos ellos y comprar el que se desee. Por otra parte, allí también están los canales de contacto en caso de querer una cita para un diseño personalizado del vestido de novia.

