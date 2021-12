Opiniones Marta García, la creadora del Máster Lanza Tu Negocio® Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 08:44 h (CET)

Considerada como una de las mejores business coaches de habla hispana, Marta García es una emprendedora española que se propuso desde muy joven ser capaz de vivir de su pasión y no descansó hasta encontrar una metodología para lograrlo y así poder ayudar a otras personas a que puedan conseguir el mismo éxito.

Gracias a su constancia y perseverancia, logró posicionarse como una de las mentoras más importantes en negocios online con la creación de Máster Lanza Tu Negocio®, el programa Nº1 en habla hispana que ha ayudado a de más de 12.000 emprendedores de todo el mundo a conseguirlo. Actualmente, las opiniones Marta García de los alumnos que ya han completado el Máster comparten que tienen negocios propios y exitosos online gracias al potente contenido de su método.

Historia de superación Marta García empezó su andadura profesional como periodista. Sin embargo, unos años después no sentía que estar de lunes a viernes en un trabajo que no la realizara formara parte de su misión de vida, por lo que decidió tomar una decisión crucial: renunciar a su empleo y empezar a buscar su verdadera pasión.

Después de renunciar a su trabajo, la prestigiosa business coach dedicó un año a viajar por el mundo mientras se formaba de la mano de grandes mentores reconocidos a nivel mundial: Tony Robbins, Harv Eker o Robert Kiyosaki fueron algunos de ellos. En esta travesía, tuvo la oportunidad de experimentar un crecimiento y aprendizaje personal continuo y fue ese el momento en el que se dio cuenta de cuál era su propósito de vida.

Inspirada por este camino de autodescubrimiento, Marta decidió regresar a España para comenzar a dar forma su propio negocio de marca personal. Su pasión por emprender viene de lejos, puesto que con tan solo 20 años fundó su primera empresa de tecnología. Más tarde, desarrolló el prestigioso Máster Lanza Tu Negocio® y fundó la Escuela de Infoproductores Digitales, que ha ayudado ya a más de 22.000 emprendedores a dar un giro exitoso a sus negocios y lanzar sus negocios online de éxito.

Creando historias de éxito para los emprendedores Con el paso de los años, Marta García ha conseguido ser reconocida como una de las mejores mentoras de negocios de habla hispana, logrando un gran prestigio en el mercado.

Gracias al método Máster novedoso y probado paso a paso que se desarrolla en 6 etapas de aprendizaje, el Máster Lanza Tu Negocio® aborda todas las áreas que conforman un negocio online de éxito. El objetivo es ofrecer todas las herramientas y estrategias, con una metodología 360º que permite implementar un sistema de ingresos escalables y rentables que dé la libertad económica y el desarrollo de un negocio online de éxito.

Este programa ha generado impacto en el negocio de emprendedores de todo el mundo, les ha ayudado a crear un negocio sólido y rentable que les permita vivir de su pasión y tener la libertad de tiempo que en un empleo habitual no sería posible.

A lo largo de su trayectoria profesional, Marta García ha sido galardonada con varios premios de renombre que la convierten en una de las mejores del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.