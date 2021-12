El futuro de la alimentación llega con los envases compostables de Envanature Emprendedores de Hoy

Los envases compostables son los que tienen la capacidad de biodegradarse de forma rápida. Estos son muy beneficiosos para el ecosistema porque no dejan residuos tóxicos ni visibles, gracias a que su degradación se produce por acción microbiológica. Al desintegrarse, el entorno natural los asimila sin ningún tipo de problema.

Esta alternativa sustentable para empaquetar comidas genera beneficios adicionales al consumidor final, porque a menudo se pueden utilizar como abono para las plantas. Para Envanature, una tienda online especializada en envases ecológicos para alimentos, se han convertido en el futuro de la alimentación y en la solución más ecológica.

Packaging compostable, de la tierra a la tierra Los envases compostables están elaborados con biorresinas extraídas de fuentes naturales, fundamentalmente de pulpas que tienen origen vegetal. Los más utilizados provienen de plantas como el maíz o la soja. Más recientemente se han elaborado materiales a partir de la fibra de azúcar, del trigo y de la yuca, un tubérculo muy común en América.

Dentro de la gama de envases compostables se encuentran dos alternativas. La primera son los compostables que requieren de la intervención humana para biodegradarse. Para lograrlo, se precisa reciclarlos y llevarlos a una planta de compostaje industrial. Estos espacios brindan las condiciones necesarias para activar a los microbios que pueden degradar los materiales.

Los envases que cuentan con el certificado Home Compost, por su parte, se pueden descomponer más rápido y no requieren de condiciones específicas para lograrlo. Esa ventaja permite a los usuarios utilizar una compostera doméstica para descomponerlos y luego utilizarlos como abono para sus jardines. Es una solución más funcional y, por ello, cada día gana más fanáticos.

El catálogo de la tienda online Envanature en envases compostables Envanature ha destacado como proveedora de envases y suministros sostenibles para restaurantes, hostelería, locales de comida rápida, negocios de catering y cafeterías. Sus envases take away incluyen platos, vasos, bowls, piezas de cubertería, bolsas, cajas para alimentos, conos y botellas.

Dentro de esta gama disponen de bandejas elaboradas con pulpa de celulosa o fibra de trigo, barquetas y conos de madera. También tienen dentro de su stock envases y recipientes para salsas hechos con fibra de caña de azúcar o fibra de trigo. Para los negocios de alimentos, son las alternativas más ecológicas del mercado.

Esta tienda online de envases ecológicos para alimentos para llevar dispone de más de 50 referencias en el apartado de compostables. Se pueden utilizar como packaging take away para todo tipo de comidas y todas son alternativas que tienen cero impacto en el medioambiente, representando así el futuro en envases de comida para llevar.

