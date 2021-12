El modelo de madurez digital en las empresas, por Camerfirma Emprendedores de Hoy

Desde hace unos años, la digitalización en las empresas ha pasado de ser una opción a convertirse prácticamente en una necesidad. Las herramientas digitales no ayudan únicamente a atraer más clientes y a aumentar la rentabilidad, sino que, además, son fundamentales para el funcionamiento y crecimiento de cualquier compañía.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que la madurez digital se alcanza cuando una empresa ha logrado habilidades digitales capaces de cubrir debidamente las áreas clave del negocio. Camerfirma permite a cualquier empresa medir su modelo de madurez digital, de manera online, para identificar en qué punto se encuentra la compañía en cuanto a transformación digital y en qué áreas debería enfocarse.

¿Qué es la madurez digital? El término madurez digital hace referencia al nivel de progreso que una compañía ha logrado en función de su transformación digital, llevada a cabo a través de la implementación de distintas herramientas, técnicas y recursos digitales. Por esta razón, las empresas deben estar capacitadas para medir su nivel de madurez periódicamente, con la finalidad de llevar un control de los avances que han tenido en este aspecto. Hacer esto permite realizar los ajustes necesarios para lograr los mejores resultados.

Camerfirma, compañía especializada en soluciones de confianza digital con más de 20 años de experiencia en el sector, ha creado un sistema que permite medir en 3 pasos el nivel de madurez digital de cualquier compañía. Gracias a este rápido autodiagnóstico, las empresaspodrán evaluar el nivel digital de su compañía y ver hacia dónde se dirige. El resultado de la evaluación ayudará a definir una hoja de ruta digital.

¿Cómo se puede medir el nivel de madurez digital? Camerfirma facilita la herramienta virtual para comprobar el nivel de madurez digital de forma totalmente gratuita. En primer lugar, el usuario ha de responder a 7 preguntas sobre su negocio, cuyas respuestas serán analizadas y arrojarán un resultado que irá desde el 0% hasta el 100%, analizando el nivel de madurez digital tanto de sus procesos internos como de sus procesos externos y la relación entre todos los miembros de su ecosistema (proveedores, clientes, trabajadores de la compañía, etc.). El segundo paso consiste en entender estos porcentajes, ya que evalúan el nivel de madurez digital de esa empresa.

Del 0% al 24% corresponde a “no soy digital” y del 25% al 49% es “principiante digital”. A partir del 50% hasta el 74%, se posiciona el “aprendiz digital” y del 75% al 99% es “experto digital”. Finalmente, el 100% es un “campeón digital”. El sistema se basa en la medición de 5 áreas claves que son la gestión de las relaciones con el cliente, administración de proveedores, administración de personal, gestión de la comunicación y proceso de aprobación interna. Con este análisis, la empresa podrá localizar fortalezas y debilidades de estas áreas y, así, saber dónde ha de poner sus esfuerzos.

Camerfirma también proporciona asesoría especializada y sin compromiso para compañías que quieran entender mejor sus capacidades digitales y lo que deben hacer para tener éxito en su transformación digital.

