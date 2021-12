Conseguir una nariz perfecta sin dolor es posible con la rinoplastia ultrasónica del Dr. Jorge Planas

Una cirugía de nariz sin dolor, hematomas, ni molestos tapones en las fosas nasales, es posible actualmente gracias a un innovador método conocido como rinoplastia ultrasónica, que llegó a España de la mano del cirujano plástico Jorge Planas.

Este experto ha dedicado sus esfuerzos a aplicar las técnicas más innovadoras para moldear, reducir o aumentar la nariz, como centro visual del rostro, que puede aportar armonía y belleza cuando se define acorde con el resto de las facciones.

Desde las dos sedes ubicadas en Madrid y Barcelona, este eminente cirujano, cuya trayectoria se ha desarrollado durante más de 30 años, recibe pacientes de toda España y resto del mundo, quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro mediante una intervención que evite dolorosos postoperatorios y propicie una rápida recuperación.

¿En qué consiste la rinoplastia ultrasónica que realiza el Dr. Jorge Planas? En palabras del doctor Planas, la técnica de la rinoplastia ultrasónica “sustituye la tradicional lima, el escoplo y el martillo por un innovador aparato de ultrasonido con el que podemos limar, movilizar y fracturar el tejido óseo con gran precisión. El ultrasonido mantiene intacto el tejido blando y no daña los vasos sanguíneos, por lo que aparecen muchos menos hematomas al retirar la férula, a los seis días de la cirugía”.

El sangrado está controlado y no es abundante y, como consecuencia, después de la rinoplastia ultrasónica normalmente no hace falta introducir tapones en las fosas nasales. Además, durante el postoperatorio no será necesario tomar analgésicos debido a que el paciente solo podrá sentir alguna molestia en muy raras ocasiones.

Con el dispositivo ultrasónico no solo se evita el dolor, sino que el procedimiento es mucho más preciso para modificar el hueso. En ese sentido, se pueden obtener resultados óptimos en los procedimientos de cada paciente, ya sea la disminución o aumento del tamaño de la nariz, la modificación del ángulo entre la nariz y el labio superior o el cambio del dorso o de la forma de la punta.

Plan personalizado para obtener los mejores resultados Una primera cita agendada vía online con el doctor Planas marcará el comienzo de la transformación deseada por el paciente. La evaluación exhaustiva del caso derivará en las recomendaciones más concretas de este eminente especialista e investigador, quien pondrá a disposición de sus pacientes un tratamiento específico realizado a través de una tecnología vanguardista.

La carrera del Dr. Jorge Planas como cirujano, investigador, divulgador y docente genera la confianza necesaria para dejar en sus sabias manos una transformación llena de satisfacciones, acorde con las necesidades de cada persona que desee mejorar la apariencia de su rostro mediante una innovadora e indolora rinoplastia ultrasónica.