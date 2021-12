El Dr. Jorge Planas se consolida como el eminente cirujano plástico en Madrid y Barcelona Emprendedores de Hoy

Reconocido en España y en el resto del mundo como una gran autoridad en su ámbito, el doctor Jorge Planas, cirujano plástico en Madrid y Barcelona, cuenta con más de 30 años de exitosa trayectoria profesional como médico, investigador y docente. Su gran objetivo es, ante todo, mejorar la calidad de vida y la autoestima de sus miles de pacientes a través de las diferentes intervenciones innovadoras y seguras en las que es especialista.

Los resultados de sus procedimientos y los avances técnico-científicos de su autoría en el mundo de la cirugía plástica demuestran la trayectoria de este eminente especialista, elegido por la Revista Forbes como uno de los 100 mejores médicos de España.

Médico destacado por realizar tratamientos de vanguardia El campo de la cirugía plástica en España encuentra en la sabiduría y la curiosidad científica del doctor Jorge Planas a uno de sus mejores aliados. Su carrera de cirujano plástico la ha desempeñado paralelamente a su ejercicio docente en roles como profesor de cirugía plástica en la Universitá Tor Vergata de Roma, profesor del doctorado en Cirugía Plástica de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor del máster en Patología Mamaria de la misma universidad.

Asimismo, Planas ha innovado en el ejercicio profesional de su gremio con aportes como ser pionero de la aplicación de la rinoplastia ultrasónica en España, además de haber creado una lámina de regeneración dérmica para rinoplastia, efectiva en el tratamiento de narices hundidas.

El equipo llamado Capsuloblast también ha sido desarrollado por este maestro de la cirugía estética y reparadora por sus exitosos resultados en el tratamiento y la prevención de contracturas capsulares en las mamas, a través de ultrasonidos externos. Otra de las innovaciones del especialista es el Nanofat Planas Kit, una serie de instrumentos creados para la extracción de grasa y obtención de células madre a partir de la misma, con el fin de incorporarla a las mamas o en procedimientos de rejuvenecimiento facial.

El ejercicio profesional de este médico investigador de primera categoría, quien ha publicado 10 libros sobre cirugía plástica, le ha hecho merecedor del reconocimiento de la comunidad médica nacional e internacional, con credenciales como la membresía numérica de la Sociedad Española de Cirugía Plástica (SECPRE), la secretaría general de la Sociedad Española de Antienvejecimiento y Longevidad y su pertenencia a la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), entre otros espacios de honor.

Además, el doctor Planas ha recibido reconocimientos como la Cruz de Oro de la Agrupación Española de Fomento Europeo, en 2006; Medalla de Oro en el Foro Europa 2001, en 2013; y la membresía de honor en la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal.

Atención personalizada e integral que inspira confianza a los pacientes Otra de las fortalezas del doctor Jorge Planas y su equipo es la atención personalizada a cada caso que solicita atención tanto en Madrid como en Barcelona, sedes que reciben a pacientes de todo el mundo. Una primera cita, que puede agendarse desde la página web del especialista, será el inicio de un camino lleno de confianza en la dilatada experiencia de este cirujano, maestro en procedimientos relacionados con la rinoplastia, la cirugía mamaria, el rejuvenecimiento facial y la remodelación corporal.

Desde técnicas con ultrasonido para hacer indolora la rinoplastia, el aumento de volumen mamario con la grasa corporal de la paciente, hasta la lipoescultura con radiofrecuencia, son aplicadas con la tecnología más avanzada y la máxima profesionalidad de este doctor, referente nacional e internacional, quien trabaja con la convicción de que su sabiduría transforma no solo el cuerpo, sino el alma de sus pacientes.

