La iluminación natural de los espacios de trabajo, mediante el uso de estores y cortinas, influye en la productividad de los empleados

viernes, 10 de diciembre de 2021, 19:05 h (CET)

El diseño del espacio de trabajo tiene una influencia directa en la productividad de los empleados. La luz natural, por ejemplo, resulta un aspecto clave a la hora de aumentar el rendimiento y el desempeño de los trabajadores.

Según The Indoor Generation, en un estudio del sector de la construcción en España, la iluminación natural influye en el estado anímico del 82% de la población. La luz natural puede ser aprovechada a través de una correcta decoración de estores y cortinas.

OfficeDeco, empresa especializada en mobiliario de oficina, destaca la iluminación natural en centros de trabajo, a través de vidrieras en las fachadas, con ventanas más altas que anchas. También vidrieras en el tejado, en diente de sierra o en claraboyas, permiten que la luz artificial se complemente con el sistema de iluminación.

¿Por qué la iluminación natural es la favorita de todos? La arquitectura industrial prefiere la luz natural por ser una fuente inagotable y gratuita. Sus niveles de iluminación son muy elevados y los costes de instalación y mantenimiento son bajos. Además, esta mantiene a los trabajadores motivados en su desempeño y actividad laboral.

La iluminación natural es un estimulante de alerta del cerebro humano. A mayor exposición, mejores son las capacidades cognitivas. Según el neurocientífico y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard, el Dr. Steven W. Lockley, el aprovechamiento de la luz diurna hace a las personas más productivas en oficinas, colegios, hospitales, etc.

También existe un argumento biológico. La luz natural influye en el ritmo cardíaco, regula la segregación de la hormona que proporciona energía y la que permite al cuerpo disfrutar de una mejor calidad del sueño en su ausencia.

Aprovechando la iluminación natural Una forma efectiva de potenciar la productividad de los empleados es dotarles de un espacio de trabajo optimizado. Se calcula que en España se trabajan 225 días al año, equivalentes a más de 1.800 horas, y cada vez son más quienes reclaman extrañar la luz del sol. Debido a esto, las empresas han empezado a apostar por oficinas con acceso a luz natural.

Sin embargo, el gran problema es la maleabilidad de los niveles de luminosidad de sus oficinas. En ese contexto, OfficeDeco pone a disposición de sus clientes una amplia colección de cortinas y estores a precios competitivos, además del montaje y transporte gratuito en toda la Comunidad de Madrid (en el resto de España, es necesario consultar los costes a través de su página web).

En síntesis, para regular la intensidad de la luz solar en las oficinas y dotar a los trabajadores de unas buenas condiciones de trabajo, es necesario el uso de estores y cortinas, como los que ofrece OfficeDeco, para así influir en la productividad de los empleados.

