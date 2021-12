Clima y Aerotermia, la compañía que fomenta la climatización eficiente Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 17:42 h (CET)

La compañía Clima y Aerotermia es reconocida por contar con un equipo profesional especializado en el campo de la climatización y avalado por su amplia experiencia en el sector. Los profesionales de la compañía distribuyen y realizan instalaciones en todo el territorio nacional y además comercializan equipos a Francia, Portugal y Países Bajos. El servicio proporcionado por la empresa se orienta a diferentes modos de climatización, como la aerotermia, los aires acondicionados y la instalación del sistema de suelo radiante. Asimismo, los profesionales de la empresa se destinan a la instalación de paneles de energía solar fotovoltaica que pueden ser compatibles con otros dispositivos. La empresa garantiza un servicio de calidad, que incluye el hecho de contar con algunos de los precios más competitivos del mercado.

Aerotermia, el sistema de climatización que utiliza recursos renovables Uno de los servicios más solicitados por los clientes de Clima y Aerotermia es la instalación de equipos de aerotermia. Se trata de un sistema eficaz en materia energética que permite la reducción de costes y que cumple tanto con la función de calefacción como de refrigeración. Clima y Aerotermia trabaja con las marcas líderes del mercado que son Panasonic, Vaillant y Daikin.

Los equipos son dispositivos ecológicos que no requieren grandes reformas para ser instalados. Son muy eficientes y compatibles con paneles de energía solar fotovoltaica, lo que incrementa su sostenibilidad. El principal concepto de la aerotermia es que se trata de un sistema de climatización que utiliza recursos renovables. Según indican los especialistas de Clima y Aerotermia, usar este tipo de equipos supone un ahorro energético de entre el 60% y el 75%.

Se calcula que el período de amortización de estos dispositivos de energía térmica es corto, de alrededor de 2 o 3 años. Son adecuados tanto para la renovación de edificios nuevos como de casas antiguas, ya que se pueden combinar con otros sistemas de climatización. Además son ecológicos y no emiten ningún tipo de gas, por lo que no alteran ni la salud ni el medio ambiente.

Suelos radiantes con paneles fotovoltaicos para más sostenibilidad A su vez, los sistemas de suelo radiante que instala Clima y Aerotermia aseguran la máxima eficiencia y calidad. Como proporcionan calefacción desde el suelo generan una gran sensación de confort, aunque también se pueden instalar en techos y paredes. Combinados con equipos de aerotermia pueden ahorrar mucha energía.

Entre sus principales características se encuentra la capacidad de proporcionar un ambiente confortable durante todo el año y de climatizar sin movimientos de aire que pueden resultar molestos. Por otra parte, ahorran energía y son eficientes. Además resultan compatibles con sistemas de energías renovables como, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos. Se adaptan a cualquier tipo de suelo, no generan ningún tipo de ruido y además su mantenimiento es económico.

Clima y Aerotermia es la empresa especializada que ha sabido sacar el máximo provecho a las últimas tecnologías para ofrecer equipos de climatización cada vez más ecológicos y eficientes para asegurar el bienestar del hogar.

