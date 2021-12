RegaloEmpresas propone 3 maneras originales de utilizar sus tazas publicitarias para llegar al corazón de los clientes Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 18:03 h (CET)

En el branding o construcción de las marcas, lo que se busca actualmente es generar emociones y sentimientos positivos en los clientes.

Una forma de lograr este objetivo es mediante el obsequio de tazas publicitarias, un objeto que puede impregnar al 100 % el carácter y esencia de una marca y servir como un gran medio de difusión. Si alguien toma su café, solo, con su familia o con invitados, cada día estará mirando el logo de la compañía y, sin saberlo, lo asociará a un momento placentero del día.

La tienda online RegaloEmpresas presenta una amplia gama de opciones en su catálogo de tazas publicitarias, que se consiguen en distintos formatos y colores, con múltiples accesorios.

Es común ver tazas corporativas dentro de una empresa, pero quizás no tanto que estas sean regaladas a sus clientes. Si el regalo sirve, es decir, si tiene una utilidad para el cliente, este no será visto como publicidad. Eso es lo que sucede con las tazas que llevan impreso un logo: son útiles para el desayuno, el café de la tarde o una reunión, mientras dejan el logo de la empresa a la vista de todos.

Tres opciones de tazas publicitarias para llegar al hogar de los clientes Dentro de las opciones que ofrece RegaloEmpresas, se pueden destacar al menos tres modelos de tazas con sus correspondientes estilos.

Los primeros a resaltar son los clásicos. La típica taza blanca pequeña de café con su platito correspondiente puede llevar impreso, de forma delicada, el logo corporativo.

Lo mismo se puede realizar con el modelo blanco de cerámica más grande, que permite una impresión que cubra más espacio. Ambas tienen el atractivo de lo tradicional, que nunca deja de ser efectivo.

Una opción más dinámica es la taza con cuchara Mila, que da un aire moderno y pragmático al obsequio empresarial. Se puede conseguir en distintos colores y su particularidad es que viene con una cuchara que se puede guardar en el mango. El logo de la empresa, en este caso, se imprime sobre un objeto que tiene un aire tecnológico. Una taza así, además de ser útil por su función, habla de eficacia e innovación.

El tercer modelo a destacar entre los que ofrece RegaloEmpresas es el de la taza de fibra de bambú, Bamboo Astoria. Disponible en distintos colores suaves, la ventaja de este producto es que porta un mensaje responsable. Se trata de una opción ideal para quienes quieran asociar su marca con conceptos ecológicos, sustentables y de cuidado por el medioambiente.

Un extenso catálogo de tazas que permitirá a los clientes encontrar aquello que buscan Además de los anteriores modelos, los clientes podrán encontrar en la página web de RegaloEmpresas otras propuestas de tazas publicitarias, con un total de unas 100 tazas en su catálogo. Estas serán una gran herramienta para destacar y difundir los valores de una marca introduciéndola en el día a día de los clientes.

Las personas que tengan alguna duda a la hora de adquirir estas tazas tienen a su disposición al equipo de Atención al Cliente de la empresa, quien resolverá todas las posibles dudas por teléfono, e-mail o WhatsApp.

