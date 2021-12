Josef Brocki. Blockchain, un futuro muy presente Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:00 h (CET)

Josef Brocki explica que las criptomonedas están en el centro de la atención pública. Cada vez más noticias hablan sobre las criptomonedas, algunas con una mayor o menor rigurosidad, Bitcoin, Cardano, Ethereum…

Son divisas digitales de las que todo el mundo oye hablar, pero, ¿son realmente una moda, o tienen algo más detrás y han venido para quedarse?

Josef Brocki. Las tecnologías de las criptomonedas y tokens Josef Brocki explica que las criptomonedas y tokens tienen tecnologías muy diferentes y casos de usos infinitos, por ejemplo, el bitcoin es una divisa que se podría usar como forma de pago, como se hace actualmente en El Salvador, donde se ha convertido en moneda de curso legal.

Pero aparte de eso, existe tecnología dentro de lo que se considera criptomonedas muy diferente a la de bitcoin. En el caso de Ethereum, hay una red donde se permite crear y ejecutar contratos inteligentes de forma automatizada. También se pueden crear aplicaciones descentralizadas que imitan e incluso mejoran los servicios de los bancos tradicionales y permiten eliminar todos los intermediarios que las finanzas tradicionales acarrean.

Un código que se ejecuta y de manera automatizada ofrece un servicio que, de buscarlo en el mundo tradicional, tendría que pasar por burocracia y un sin fin de intermediarios, como podría ser el hecho de conseguir un préstamo.

No es ningún misterio que las criptomonedas son un mercado muy joven, volátil y lleno de especuladores, pero realmente sí tienen una tecnología que las respalda, que las hace tener valor intrínseco y que puede facilitar hacer más transparente y segura la vida que se conoce a día de hoy.

Josef Brocki. Los usos de la tecnología blockchain En los próximos años, Josef Brocki relata que la tecnología blockchain estará detrás de muchas de las actuaciones diarias, pero poco son los medios que van más allá de analizar lo que rodea a la supuesta “moda”, perdiendo realmente la parte importante e innovadora de las criptomonedas: la tecnología blockchain.

Antes se ha comentado casos tecnológicos como son el de la criptomoneda Ethereum, la cual se centra en todo tipo de automatizaciones orientadas tanto a sectores económicos, industriales o simplemente de información.

El mundo blockchain no vale solo para comprar y vender monedas, sino que Josef Brocki asegura que estará detrás de otro muchos campos, sanidad y telemedicina,conla gestión y manejo de cualquier tipo de información de una manera segura, rápida y sobre todo descentralizada y donde una mala gestión puede ser perfectamente corregida por un sistema automatizado gracias a la blockchain. Este tipo de tecnología orientada a la sanidad y telemedicina tiene una infinidad de beneficios tanto para el paciente como para el especialista sanitario. Manejos más fluidos y rápidos pueden permitir mejorar la prestación y eficiencia de necesidades médicas tan básicas como son las consultas.

La telemedicina orientada a pacientes en países con pocos recursos necesita de sistemas capacitados de facilitar al máximo el trabajo de los especialistas. En múltiples ocasiones estos fallos en la gestión sumados a la falta de ayudas bajan la eficiencia altamente.

Será de vital importancia en la identidad digital,ya que otras de las cualidades y especialidades de la blockchain son la tokenización de elementos, aquella cualidad que permite posteriormente a la blockchain tener un alto grado de control y gestión sobre la información introducida.

Esto acerca mucho a una de las áreas tan de moda en las criptomonedas, los “NFTs” o “Tokens no Fungibles”. La tokenización, no es más que la capacidad de diferenciar información y convertirla en un elemento individual dentro de la blockchain.

Los NFTs son estos elementos únicos dentro de la blockchain, solo que en aquellos casos se utilizan para referenciar elementos artísticos, gamificados o incluso música.

Cabe recordar el famoso caso del artista Beeple que vendió su obra de arte tokenizada en un NFT por un valor de 69 millones de dólares, en la famosa casa de subastas Chrities. Son incluso utilizados actualmente en la lucha contra la piratería y violación de los derechos de Copyright.

En este caso de uso, también se centran esas cualidades únicas para la identidad digital de la población, se podría ver como la actualización del DNI electrónico. Un DNI no deja de ser un elemento identificativo que puede actuar como una llave digital.

Cada vez la idea de hacer uso de redes blockchain gubernamentales para gestionar este y todo tipo de documentos es menos futurista y más real.

Josef Brocki no se quiere olvidar de los juegos electrónicos, que han sido la gran revolución para su generación y que ahora podrán disfrutar también de esta tecnología, ya que las criptomonedas y la tecnología blockchain también han tenido un gran impacto en el sector de los videojuegos.

Uno de los juegos más grandes, Axie Infinity, ha adelantado en cuanto a capitalización del mercado a titanes del sector como lo son Activision o Ubisoft.

Gracias a la tecnología blockchain y las criptomonedas, están naciendo juegos donde se permite a los jugadores cobrar por ganar partidas o cumplir objetivos, algo que se tomaba como imposible hace apenas unos años.

Este tipo de juegos está permitiendo a muchos jugadores monetizar su tiempo e incluso vivir de ello. No es ningún secreto que jugadores de países como por ejemplo Venezuela ganan más en una semana jugando, que en meses trabajando de forma tradicional.

Por ahora son juegos bastante prematuros, pero seguramente se verán grandes desarrolladoras entrar en este nuevo mercado de los videojuegos muy pronto.

