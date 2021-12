Conseguir un permiso de estancia por estudios de la mano de abogados extranjería como Lino García Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 10:53 h (CET)

La estancia por estudios es una oportunidad para todas las personas que quieren crecer académicamente y están sopesando la posibilidad de hacerlo en España. Se trata de una autorización de permanencia que habilita a residir en el país por un lapso superior a los 90 días.

El abogado extranjería, inmigración y nacionalidad, Lino García, afirma que con este permiso de estancia los beneficiados pueden desarrollar estudios 100% presenciales en un centro educativo y con una carga lectiva de 20 horas semanales. También pueden ampliar sus conocimientos en programas de estudio a tiempo completo en una institución oficial para la obtención de un título profesional o certificado.

Cómo acceder a un permiso de estancia por estudios Lino García es un profesional del Derecho que ha acumulado una importante experiencia en la asistencia de personas extranjeras que residen en España. Anualmente, atiende a más de 600 personas de manera presencial o virtual en toda España. Ha destacado porque cuenta con una efectividad del 80% en materia de recursos contenciosos administrativos. Igualmente tiene un récord favorable del 70% en recursos de alzada y reposición.

Esa efectividad se debe a su profundo conocimiento de las leyes, jurisprudencia y procedimientos, como en el caso de las solicitudes de estancia por estudios. Explica que este tipo de autorizaciones permite a los beneficiarios no solo estudiar, sino también trabajar a tiempo parcial en España, aun siendo extranjero, pero con la salvedad de que primeramente deben estar autorizados por la oficina de extranjería antes de desarrollar actividad laboral alguna, de lo contrario, pondrían en riesgo la propia autorización de estancia por estudios.

Un proceso bien asesorado es lo más recomendable Este profesional, que ha participado en jornadas sobre este ámbito en Madrid y Barcelona, asegura que lo mejor es asesorarse con un experto y que las autorizaciones de estancia por estudio pueden ser denegadas si no se aplica de forma correcta. Por su experiencia, Lino García afirma que lo primero que debe hacer el estudiante es decidir en qué institución desea inscribirse. En ese sentido, es muy conveniente tener claro en qué programa va a participar.

Otra recomendación que hace este abogado de extranjería es comenzar el proceso por lo menos con tres meses de antelación a la fecha estimada de viaje. Otra opción que ha entrado en vigencia a partir de una modificación de la ley, permite al interesado aplicar esta solicitud mientras se está recién llegado a España como turista, pero es muy importante aplicar a la solicitud durante los 2 primeros meses desde la entrada en España, ya que hacer la solicitud transcurridos los 2 meses conlleva una inadmisión a trámite de la solicitud. Los requisitos varían según la nacionalidad y situación del solicitante, por eso es importante contar con un buen respaldo legal.

Para cumplir con los requisitos, el solicitante siempre va a tener que estar matriculado, aportar su pasaporte vigente, contar con un seguro médico en España, certificar que no padece ninguna enfermedad que requiera cuarentena, demostrar la disponibilidad de medios económicos, compartir los datos del lugar de residencia y un certificado de antecedentes criminales de los últimos cinco años si es mayor de edad.

Explica el abogado Lino García, especialista en extranjería, inmigración y nacionalidad, que el estudiante puede venir con sus familiares directos a España.

Con el soporte de expertos en el sector, como un abogado extranjería, los estudiantes podrán llevar a cabo el proceso de inscripción de la forma más eficiente para empezar cuanto antes esa nueva etapa de su vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.