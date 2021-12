Invertir en inmuebles, ¿conviene comprar una casa en 2022? Por HPM Financial Services Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 16:30 h (CET) Mucha gente dice que invertir en bienes raíces ya no vale la pena debido a la pandemia, pero ¿es cierto que comprar una casa como inversión ya no es rentable? Hay que distinguir entre vivienda e inversiones especulativas, cuando se habla de una economía familiar con hijos, que hay que distinguir de una economía de familia formada por uno solo miembro.

Comprar una casa es un compromiso pesado, que a menudo implica un trabajo fijo para contratar una hipoteca, que puede ser de hasta más de veinte años, o una cantidad considerable de dinero, en algunos casos se puede conseguir hipotecas al 100%.

Además de estos factores, también hay que tener en cuenta la tendencia del mercado inmobiliario en este periodo, en el lugar concreto donde se necesita la casa, el número de metros cuadrados y habitaciones que son necesarias, si se desea una casa en una gran ciudad, donde el precio de las casas está subiendo, o en pequeños pueblos que se están despoblando donde hay casas a precios de ganga.

Si se compra una casa ya habitada, hay que comprobar el estado, es decir, cuándo se construyó y qué criterios se siguieron.

Tras los encierros de 2020 y 2021, el mercado inmobiliario vuelve a ser noticia. Ahora todos quieren una casa con jardín, porque se han dado cuenta, entre encierros y trabajo inteligente, de que tener un pequeño jardín es esencial para el bienestar psicológico y físico de una familia. Pero, ¿continuará esta tendencia positiva en 2022? ¿Y será posible hacerlo con poco dinero?

Empezar a invertir en inmuebles: qué tener en cuenta

Comprar una casa para vivir

Antes de comprar una vivienda, incluso si no se quiere invertir en bienes inmuebles, sino que sólo se quiere vivir en ella, hay que saber cuántas personas van a vivir en ella. Cuando se habla de "familia" se suele hacer referencia a un hogar formado por padre, madre e hijos. Hoy en día, una familia también puede estar compuesta por una sola persona.

Comprar una casa no es como comprar una acción. Cuando uno se convierte en propietario de un inmueble, tiene toda una serie de obligaciones que van más allá de una simple inversión financiera.

¿Especulación financiera como fuente de ingresos, o una casa como vivienda?

Otra cuestión importante a resolver es con que finalidad realizar la inversión

¿Se quiere comprar una propiedad para revenderla en 2-3 años y obtener un beneficio?

¿Se está dispuesto a comprometer el dinero para alquilar la casa, o tal vez sólo alquilar una habitación y tener una fuente de ingresos fijos a través del alquiler?

¿Se quiere comprar esa casa para vivir durante el verano, o para las vacaciones, o tal vez se compre porque se tienen hijos y en 10 años serán mayores de edad y se pondrá a su nombre, mientras tanto se alquilará, ayudando así con los pagos de la hipoteca? En teoría, se puede invertir en inmuebles, aunque no se tenga dinero, o muy poco. El método más utilizado y conocido es el de pedir una hipoteca para la primera vivienda y luego alquilar las habitaciones o parte de ellas.

Se puede ahorrar mucho dinero con otros sistemas, como la compra de una casa antigua en ruinas o en reformas, la compra de un piso en construcción, la compra de una vivienda a través de una subasta judicial.

Comprar una casa para revenderla y ganar dinero

En primer lugar, es necesario disponer de capital para realizar este tipo de inversión.

La compra de una vivienda es un paso decisivo en la vida de cualquier persona. Hay muchas dudas y preguntas al respecto, desde el tamaño de la propiedad y los costes hasta las formas de pago.

La compra de un inmueble no es sólo una cuestión de futuro, sino también una forma de invertir en ladrillos, comprando y vendiendo o creando una renta.

Los bienes inmuebles siempre han sido un activo indispensable, siendo reconocidos como uno de los activos de refugio más valiosos junto con el oro. Esto se debe a que es duradero e indispensable para la vida, garantizando un futuro con un gasto variable según los objetivos y el tamaño.

En España, en particular, existe una verdadera cultura de la propiedad de la vivienda, entendida también como un valor moral que debe transmitirse a la posteridad; de hecho, España es uno de los países occidentales con mayor número de propietarios de primera vivienda del mundo.

6 errores que no se deben cometer al comprar una propiedad

Invertir en un inmueble es una decisión delicada que valdrá la pena durante años, por lo que suele ser una fuente de preguntas, dudas y preocupaciones que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, sobre todo cuando uno se guía por la emoción y el instinto.

Hay muchos errores que deben evitarse al comprar una casa, pero es importante reconocerlos a tiempo para no cometerlos con posibles consecuencias a largo plazo.

Elegir de forma precipitada e impulsiva

Elegir una casa de forma subjetiva, llevados por el impulso y sin haber mirado varias propuestas es absolutamente uno de los peores movimientos que se pueden hacer.

La compra de un piso es una elección a largo plazo, por lo que pensar a corto plazo es uno de los errores más comunes y graves que hay que evitar a la hora de comprar un inmueble. Si a menudo se suelen optar por quedarse con 2 o 3 propuestas, lo mejor es que se miren al menos 10, para que se pueda comparar mejor. La inversión inmobiliaria no debe ser precipitada.

Ceder a la presión de los vendedores

Al ser tan delicada, la compra de un inmueble debe abordarse con la máxima lucidez, por lo que será crucial resistir la presión de los vendedores, que no dudarán en utilizar fuertes palancas psicológicas para cerrar el trato.

Las técnicas de neuromarketing se utilizan cada vez más en la compraventa de inmuebles, así como en el comercio en general, influyendo en la mente a través de factores como la escasez, la falta de disponibilidad y la emotividad, lo que lleva al cliente a comprar.

Lo importante es decidir sabiamente, centrándose siempre en las propias necesidades y en la correcta relación calidad/precio.

Confiar en las primeras apariencias

La venta de inmuebles ha evolucionado muy rápidamente en los últimos 10 años, gracias en parte a internet, que facilita el intercambio de información.

Confiar en las apariencias es fácil, no sólo en Internet, sino sobre todo cuando se visita el inmueble en persona y se queda fascinado por el mobiliario y la distribución del mismo.

Esto se debe a que cada vez más vendedores utilizan técnicas de home staging, presentando una casa de forma especialmente elegante y haciendo que el comprador le otorgue un mayor valor. Por ello, un error típico que hay que evitar a la hora de comprar una vivienda es ceder a las apariencias.

En el día a día, la casa tendrá un aspecto completamente diferente al que se ve en las fotos o al visitarla, por lo que, antes de cualquier negociación, se debe pensar en ella completamente vacía e imaginar objetivamente el alojamiento ideal.

Pagar el precio equivocado

Se suele decir que los mejores negocios se hacen al comprar y no al vender, sobre todo cuando se encuentra un precio especialmente bajo. Un precio más bajo puede representar una ganancia sustancial en el futuro, pero es muy importante saber elegir.

Un precio irrisorio o demasiado bajo en comparación con la media puede ocultar problemas, ya sean estructurales, funcionales o legales, lo que hace que el comprador se aleje de él, lo mismo ocurre con los precios más altos, en los que no se confiará.

Será difícil, pero necesario, entender el precio adecuado del inmueble en función de las características, ubicación y valor catastral.

No establecer un presupuesto

La compra de una propiedad puede suponer un compromiso de 20 a 30 años y el aspecto financiero es un punto crucial que hay que abordar. Es un error común no fijar un presupuesto, lo que puede llevar a incurrir en gastos imprevistos sin ninguna preparación, poniendo en peligro futuros proyectos y gastos previstos.

Por tanto, es obligatorio planificar los gastos y las necesidades financieras de la vivienda, lo que también se aplicará a la elección de la hipoteca: es aconsejable contratar una con cuotas mensuales que no superen el 30% de los ingresos de la familia.

No confiar en los profesionales

Hay aspectos técnicos, jurídicos y económicos que intervienen en cada etapa de la inversión inmobiliaria. Ahorrar dinero por no contar con profesionales será otro de los peores errores en la compra de inmuebles, que no sólo puede ocasionar en una negociación fallida, sino también en tomar una decisión equivocada que tendrá repercusiones a largo plazo.

En casos aún peores, la ausencia de profesionales puede dar lugar a una mala praxis o a cargos penales. Por ello, para evitar este tipo de problemas, es fundamental contar con asesores profesionales como topógrafos, notarios y expertos inmobiliarios.

Conclusiones

Invertir en una casa es una de las inversiones más importantes para los españoles, esencial para una base futura o para crear una renta en el tiempo y nada debe dejarse al azar. Por lo tanto, puede haber muchos errores que evitar al comprar una propiedad, causados principalmente por:

Impulsividad

Demasiada seguridad

Dejarse impresionar por los vendedores

Deseo de ahorrar dinero Al fin y al cabo, la mejor inversión es la que minimiza los gastos y maximiza los beneficios, pero hay que tener mucho cuidado y atención en la fase de compra y venta: la decisión de invertir en inmuebles será a largo plazo, teniendo en cuenta todos los factores clave inherentes a la vivienda deseada.

Por lo tanto, si se evitan los errores enumerados anteriormente, se podrá sortear el riesgo de repercusiones a largo plazo, alcanzando negociaciones exitosas y tomando decisiones constructivas que perduren en el tiempo.

