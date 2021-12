Calvià atrae el sector audiovisual a Baleares con el ‘Mallorca Fiction Pitch’

Se trata de la primera edición de un evento específico del sector audiovisual que se celebrará del 13 al 15 de diciembre El municipio mallorquín de Calvià pretende atraer y fomentar la industria audiovisual en las Islas Baleares mediante la celebración del ‘Mallorca Fiction Pitch’. Se trata de un evento nuevo y específico del sector que pondrá en contacto directo a creadores y guionistas con productoras y grandes plataformas de contenidos entre los días 13 y 15 de diciembre en el teatro Sa Societat (Calvià vila).

El festival está promovido por Andreu Fullana Studios y por la Calvià Film Office, un departamento del Area de Turismo del Ajuntament de Calvià que facilita el desarrollo de producciones audiovisuales en el municipio y que está ligado a las redes de la Mallorca Film Commission y la Illes Balears Film Commision. También colaboran la Fundació Mallorca Turisme y el Centro Integrado de Formación Profesional Juníper Serra.

Entre las actividades previstas, destaca el ciclo de presentaciones (pitch) en el que se mostrarán 6 proyectos de largometrajes y otros 6 de series para televisión ante agentes del sector audiovisual con poder de decisión. De los 12 proyectos seleccionados, 7 están liderados o coliderados por mujeres. Además, hay 7 creaciones de la isla de Mallorca y otras 3 que proceden de Ibiza. Más abajo puedes encontrar la lista completa de los proyectos seleccionados.

Además, el evento se abrirá en su primera jornada con 3 charlas de asistencia gratuita con personas destacadas del sector como Alfonso Blanco (Portocobo e IATAS), Pepe Coira (series Hierro y Rapa) o Mar Díaz (RTVE), para las cuales solo es necesario registrarse previamente a través de la web de andreufullana.es. Los títulos de las ponencias son Calvià en la ficción y La co-producción y las AIEs (Agrupaciones de Interés Económico), mientras que la mesa redonda se denominará La representación del espacio en el giro locativo de la ficción. En la última jornada día tendrá lugar una sesión de scouting para profesionales del sector audiovisual para que conozcan en persona escenarios de Calvià que puedan servir como posibles localizaciones en películas o series.

Tanto las charlas como las sesiones de pitching se podrán seguir a través del canal de twitch www.twitch.tv/andreufullana.

La importancia del sector audiovisual

Según el ICEX, España es el sexto país del mundo por el volumen de exportación de productos audiovisuales, entre los que se incluye el cine, las series de televisión y la música. Además, los datos del Ministerio de Cultura indican que el audiovisual representa en la actualidad en torno al 30% del total de las industrias culturales, que alcanzan en su conjunto 3,4% del PIB incluyendo también las actividades vinculadas con la propiedad intelectual.

En estos momentos 9 comunidades autónomas cuentan con clúster audiovisual. En el caso de Baleares, a finales de noviembre se produjo una reunión para la creación del Hub Audiovisual Islas Baleares que sirve para fomentar la creación de contenidos propios y consolidar el papel de la industria audiovisual como motor económico de las Islas.

En los últimos años, Mallorca ha acogido multitud de producciones audiovisuales y se busca consolidar este papel como escenario para más películas y series. Algunos ejemplos de los últimos años son Hustle, King of Palma, La Caza, White lines, Turn up Charlie, The Mallorca files o Piratas del Mar Balear. La cadena autonómica IB3 también destaca por realizar producciones grabadas en Mallorca como Treufoc, Amor de cans o Mai neva a ciutat. Además, cada año adquiere más importancia el Atlàntida Mallorca Film Fest, el mayor festival de cine online de Europa que ha celebrado su 11ª edición y que está organizado por la plataforma de contenidos Filmin.

Lista de proyectos seleccionados para la sesión de pitching

Categoría de largometrajes:

● Closed Bar la serie - Barbara Hermosilla de San José, Jose Boto y Felix Fernandez de Tejada.

● El Encargo - Ferran Bex Castell

● La Isla de los Olvidados - María Vanacloig Sánchez

● Subtexto - Javier Riera Tur

● The Park - Paula Castro González

● Una noche con el diablo - Juanjo Durán Campillejo y Luken Hidalgo

Categoría de series y miniseries para televisión:

● Adiós, Bruna - Marga Melià Rigo

● Donde viven los que añoran - Joan Maura García

● Olívia - Ann Perelló

● Proyecto de vida - Helena Herráez Escribano

● Triunfo- Miguel Ángel Durán Mas

● Trobar-me amb tu (“Encontrarme contigo”) - Nicolás Igea Vich

Más información: https://andreufullana.es/fiction-mallorca-pitch-2021/