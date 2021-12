Iluminación solar para exteriores, de la mano de Protect Soiart Distribución Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 10:29 h (CET)

A la hora de pensar en iluminación exterior, para patios o jardines, cada vez es más frecuente recurrir a los dispositivos solares. Estos no requieren de instalación ni de cableado, no dependen de la red de energía y, además, son sostenibles.

En la tienda online Protect Soiart Distribución se pueden encontrar una variedad de artículos de iluminación solar, entre los que destacan las farolas de alumbrado público, para espacios grandes y distintos modelos de apliques, con o sin sensor de movimiento, balizas y focos.

Protect Soiart Distribución ofrece farolas, apliques y balizas eficientes y ecológicas Los artefactos de iluminación solar están compuestos por 3 partes fundamentales. Tienen un panel solar que transforma la luz que recogen del sol en electricidad, un sistema de almacenamiento de esa energía y, finalmente, un dispositivo de iluminación que es el que proporciona la luz. El único requisito de instalación de estos equipos de iluminación exterior es colocarlos en un lugar donde reciban radiación solar durante el día.

Después, no necesitan ni de cables ni de enchufes y mucho menos de una conexión con la red energética local. En suma, resultan más sostenibles para un hogar, ya que no consumen electricidad. El único coste que presentan es el de la inversión inicial que supone comprarlos. Todos los dispositivos de iluminación solar para exteriores pueden permanecer encendidos un mínimo de 6 horas o más.

Por ejemplo, la farola solar led Kain para alumbrado público de 80 vatios, disponible en la tienda online Protect Soiart Distribución, puede funcionar entre 10 y 12 horas, si se carga de 6 a 8 horas. Por otra parte, los apliques de luz con sensor de movimiento trabajan de 48 a 72 horas, con una sola carga.

Más beneficios de la iluminación solar en exteriores El uso de dispositivos de iluminación solar es ecológico y sostenible. La cantidad de contaminantes que afectan a la atmósfera mediante su uso es mucho menor que con las luces tradicionales que dependen de la red eléctrica. De esta manera, contribuyen a retrasar de forma considerable la probabilidad de un aumento en el calentamiento global y el cambio climático.

Su fuente de energía es inagotable y las baterías incluso logran cargarse en días nublados. Son dispositivos más seguros porque no requieren de cableados, transformadores, enchufes ni ningún tipo de dispositivo adicional. En el caso de las farolas y las balizas, la instalación es nula, ya que solo basta con colocarlas donde su dueño quiera. Los apliques simplemente necesitan ser atornillados o adheridos a una pared o poste.

Todos estos dispositivos de iluminación solar para exteriores están disponibles, de forma promocional, en Protect Soiart Distribución.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.