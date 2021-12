Tendencias 2022: trayectorias de desarrollo y sectores en los que invertir. Por INICIATIVA EMPRESARIAL Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 15:02 h (CET) ¿Qué les espera a las empresas españolas en 2022? Economía circular, revisión de la cadena de suministro, nuevos alimentos, innovación abierta: estas son solo algunas de las tendencias empresariales identificadas Para apoyar a las empresas en esta transición estratégica, se ha investigado el mercado actual, recopilando ideas y tendencias de iniciativa empresarial que se aprovecharán el próximo año: aquí está la lista de sectores en los que invertir a partir de enero de 2022.

1. Transición verde

Para 2050, Europa quiere conseguir un impacto climático cero. La cuestión ecológica es también una prioridad absoluta en la agenda española.

Esto significa que en 2022 la Economía Circular será un activo estratégico esencial para el crecimiento de las empresas. Las oportunidades relacionadas con el mundo verde están casi inexploradas y las empresas que decidan integrar la lógica de la recuperación, el reciclaje y la reutilización en sus modelos de negocio se verán recompensadas no sólo por el mercado y los consumidores, sino también por la inversión pública.

2. Sostenibilidad

En la última década, la creciente concienciación sobre el impacto en el medio ambiente ha fomentado la difusión de comportamientos individuales y colectivos destinados no sólo a protegerlo, sino también a mejorarlo.

En 2022, las piedras angulares de la sostenibilidad empresarial serán la revisión de las cadenas de suministro, la evolución del diseño de productos y servicios según los principios del diseño ecológico y la adopción de tecnologías limpias (Clean Tech).

Pero, ¿cómo evaluar y controlar el progreso del cambio verde? Adoptando un sistema eficaz de gestión de riesgos dedicado a los tres pilares de ESG.

3. Innovación

El objetivo de la innovación es fomentar la expansión y negocios empresariales, abriéndose a nuevas soluciones y gestionando con éxito la complejidad del escenario global, según un proceso multidimensional y multifuncional.

Pero, ¿cómo se pueden contener los inevitables costes de la innovación y reducir los tiempos de salida al mercado? Adoptando el paradigma de la innovación abierta, que garantiza la cooperación y el intercambio con partes externas, tanto públicas como privadas, interesadas en los mismos temas.

4. Digitalización

La difusión generalizada de las tecnologías digitales está transformando profundamente el sector industrial: el sistema de producción de la empresa es cada vez más híbrido e incorpora interacciones hombre-máquina en proporciones variables.

Pero, ¿qué hay en el corazón del sistema? Sin duda, la capacidad de dar sentido a los datos y transformarlos en elementos valiosos (Smart Data) que sean útiles para tomar decisiones informadas. Solo así se podrá aprovechar al máximo el potencial del Internet Industrial de las Cosas, hacer realidad la eficiencia global de la empresa e introducir nuevos modelos de negocio orientados a la circularidad para el impulso de la empresa.

5. Ciberseguridad

El Internet de las cosas se está expandiendo rápidamente, con una estimación de 83.000 millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo para 2024. Los últimos 18 meses han acelerado enormemente la digitalización de los modelos de negocio y de consumo, al tiempo que han ampliado la superficie potencial de ataque.

El ciberriesgo es, por tanto, un tema candente para los consejos de administración y las autoridades, como demuestra la reciente resolución del Parlamento Europeo.

A partir del próximo año será fundamental integrar la lógica de la Cyber ​​Security by Design, es decir, repensar algunas de las prácticas operativas de la Transformación Digital e integrar el enfoque de la seguridad ya en las primeras fases de los proyectos de transición.

6. De humano a humano

Ya no se trata de B2C, ni de B2B, sino simplemente de corazón a corazón: la revolución de la comunicación Human to Human se basa en una reevaluación de la centralidad del ser humano en el proceso de compra.

De este enfoque estratégico se desprende una implicación extremadamente operativa: el comercio electrónico, que ha experimentado un gran auge en los dos últimos años (+78% del comercio digital), se convierte en el punto de contacto privilegiado en el viaje del usuario hacia la compra y es en esta plataforma donde se determina el verdadero atractivo de la Marca.

7. Alimentación y bebidas

El análisis anual de Food Industry Monitor no deja lugar a dudas: las empresas que invierten en sostenibilidad y la comunican de acuerdo con una estrategia eficaz tienen unos ingresos un 7% superiores de media al año.

Esto significa que, en 2022, los líderes del mercado serán aquellos que sepan satisfacer los nuevos estilos de vida de los consumidores introduciendo nuevos productos, pero también activando sistemas de blockchain y comunicando los valores nutricionales y medioambientales de los productos con la máxima transparencia en la etiqueta.

Nuevas empresas 2022

Los negocios más innovadores que se pueden iniciar hoy y en un futuro próximo.

El panorama empresarial actual es dinámico y está en constante cambio, gracias también a las nuevas empresas e ideas empresariales innovadoras y originales que surgen cada año en todo el mundo.

El mercado empresarial actual es muy competitivo en casi todos los sectores. Por lo tanto, es natural que quienes deseen crear su propio negocio en 2022, y en los años venideros, se pregunten cuáles son las ideas de negocio más innovadoras, originales, competitivas y rentables que les permitirán abrir un negocio de éxito que se distinga de la competencia.

A continuación se muestran algunas de las mejores ideas de negocio y a los nuevos negocios más rentables, innovadores y exitosos para aquellos que quieran iniciar su propio negocio en 2022.

Empresas de robótica

Una importante innovación que ha cobrado impulso en los últimos años es la robótica aplicada a los negocios tradicionales. Entre los nuevos negocios de 2022 que se centran en este tema están los robots que se pueden contratar para eventos y ceremonias o los restaurantes totalmente automatizados (pizzerías, cafeterías, etc.) en los que los robots preparan, cocinan y sirven la comida a los clientes.

Realidad virtual

La realidad virtual es una tecnología que se utiliza cada vez más en diversos campos, por lo que es un nuevo negocio muy interesante para 2022. La realidad virtual se utiliza actualmente en la investigación médica y científica, el diseño y la construcción de objetos y prototipos, la construcción, el entretenimiento y los videojuegos, las visitas virtuales a edificios, lugares concretos o museos, etc.

Economía verde

La economía verde es un tema de gran actualidad en el que se basarán muchas nuevas empresas en 2022. De hecho, a las nuevas empresas se les exige cada vez más que centren sus actividades y su filosofía en cuestiones de sostenibilidad medioambiental, reducción de residuos y consumo y, en general, en la economía circular.

Mercados locales

Otro nuevo negocio en 2022 en el que inspirarse son las plataformas locales y los marketplaces de aplicaciones. Se trata de verdaderos agregadores de empresas locales que son capaces de ofrecer un servicio de calidad potenciando el territorio y las pequeñas empresas locales. Entre los servicios ofrecidos están el comercio electrónico, la entrega, las reservas, la comida para llevar, las promociones y descuentos, las actividades de fidelización o de marketing digital, y mucho más.

Ciberseguridad

La ciberseguridad, que ya es un tema candente, será cada vez más importante en los próximos años, gracias a la creciente digitalización de los negocios y empresas de todo tipo y al crecimiento de los dispositivos conectados a Internet. Por ello, una idea innovadora e interesante para abrir un nuevo negocio en 2022 es especializarse en servicios de ciberseguridad, especialmente para pymes y organismos públicos.

Compartir vehículos eléctricos

La economía colaborativa, gracias a las cuestiones de sostenibilidad medioambiental y social en las que se basa, es un sector cada vez más rentable en el que invertir a través de actividades con un buen grado de innovación y digitalización. Entre los nuevos negocios que se pondrán en marcha en 2022 y que se centran en la filosofía de compartir están los vehículos eléctricos y los microvehículos, que cada vez son más utilizados por un amplio número de personas en las zonas urbanas.

Cada año se crean nuevas actividades empresariales y nuevos formatos de franquicia que pueden servir de punto de partida para un negocio autónomo exitoso y rentable. Es bien sabido que el grado de innovación y la capacidad de seguir las tendencias modernas desempeñan un papel importante en el éxito de una nueva empresa.

