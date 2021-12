¿Por qué elegir ventanas de PVC energéticamente eficientes?, por PETER & WILLIAM Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 15:05 h (CET) Las ventanas de PVC de alta eficiencia energética permiten minimizar la pérdida de calor casi dos veces más que los parámetros de la carpintería tradicional Esto es posible gracias a los innovadores sistemas y soluciones profesionales utilizados en la fabricación de los perfiles y el acristalamiento de las ventanas de PVC, la diferencia se notará dentro de la propiedad y en el presupuesto.

Composición perfecta: ecología y economía

Las ventanas de PVC son completamente, por lo que pueden considerarse ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. El reciclaje también incluye los herrajes y el acristalamiento de las ventanas de PVC.

El PVC no emite compuestos nocivos a la atmósfera, por lo que es completamente seguro para los miembros del hogar.

Junto con la ecología hay que resaltar también el ahorro energético real debido a la reducción en los costes de calefacción. Unas ventanas de alta calidad correctamente instaladas permiten retener más calor en la casa, ya que aíslan las habitaciones de la entrada excesiva de aire frío del exterior.

Las ventajas de instalar ventanas de PVC y el ahorro energético

El aislamiento térmico es un factor decisivo para valorar la calidad de una ventana de PVC. Para garantizar el confort y el bienestar de la vivienda, hay que tener muy en cuenta la elección de las ventanas correctas.

La calidad de los materiales y el tipo de acristalamiento son fundamentales para el confort proporcionado con las ventanas de PVC para los miembros del hogar.

Las ventanas generan hasta un 25% de las pérdidas de calor en una casa. La mayoría de las veces, esta pérdida se debe a un mal sellado de los componentes de la ventana o a la mala instalación de la carpintería.

Se puede abordar este problema, optando por ventanas con mejores prestaciones de aislamiento térmico ya que tienen muchos e importantes beneficios sobre las ventanas de PVC.

El ahorro energético beneficia tanto económicamente como al medio ambiente, ya que el PVC es un material respetuoso al ser 100% reciclable.

Al mismo tiempo, la sustitución de las viejas ventanas por unas ventanas nuevas de PVC permite ahorrar hasta un 27% en calefacción.

Sin embargo, para conseguir este ahorro, es necesario elegir el aislamiento térmico adecuado para las ventanas de PVC.

Pero, ¿cómo elegir la ventana para aprovechar este ahorro energético?

Las ventanas de PVC disponen de un gran aislamiento térmico, hoy en día no existe ninguna ventana de PVC con un valor Uw superior a 2 en el mercado de la carpintería de PVC, y el 60% de ellas tiene un valor Uw inferior a 1,4.

Para optimizar el aislamiento de las ventanas de PVC, la elección del acristalamiento es importante.

El doble acristalamiento se ha convertido en una necesidad, no se trata sólo de añadir un cristal más. También es importante la separación entre los ambos cristales (normalmente de 12 a 16 mm).

Muchas ventanas de PVC con doble acristalamiento tienen una baja emisividad. Esto significa que el acristalamiento capta el calor y lo utiliza para calentar la vivienda. En comparación con el acristalamiento simple, el doble acristalamiento es de media un 40% más eficiente.

En algunos casos, se recomienda el triple acristalamiento. Si la propiedad está situada en zonas con un clima muy frío, es recomendable elegir ventanas con triple acristalamiento.

Como recordatorio, cuanto menor sea el valor Uw, mejor será el aislamiento.

¿A qué hay que prestar especial atención antes de elegir las ventanas de PVC?

Elegir las ventanas de PVC no es una tarea fácil. Hoy en día, hay tantos fabricantes y empresas de carpintería de PVC en el mercado que es muy fácil perderse en todo este laberinto de ofertas.

A continuación, se presentan algunos consejos sobre las características y los parámetros a los que se debe prestar especial atención para que la compra de ventanas de PVC resulte una inversión acertada durante muchos años.

¿Por dónde empezar?

Un paso muy importante antes de elegir las ventanas de PVC es definir los propios requisitos para las nuevas ventanas. Vale la pena considerar algunas cuestiones:

Definir las tareas más importantes que deben cumplir las hojas de las ventanas: ¿Será el ahorro de energía, la seguridad y la comodidad de uso o la protección contra robos?

¿Será el ahorro de energía, la seguridad y la comodidad de uso o la protección contra robos? Elegir el color: ¿Serán ventanas de PVC blancas o con una chapa especial de madera?

¿Serán ventanas de PVC blancas o con una chapa especial de madera? Considerar el equipamiento adicional: ¿Qué color y aspecto deben tener la cerradura? ¿Se desea una ventana con inclinación escalonada y el uso de tiradores especiales que protejan la hoja de la ventana para que no golpee la ventana en caso de corrientes de aire? Después de considerar estas cuestiones, también merece la pena fijarse en la fabricación de las ventanas que se van a instalar en la vivienda.

¿Qué características deben tener las ventanas de PVC?

A la hora de comprar ventanas de PVC es muy importante saber y reconocer la calidad. Para ello, vale la pena tener en cuenta determinadas partes de las ventanas:

Juntas de calidad: En este caso es especialmente importante el número y calidad de las juntas. Se puede dividir en juntas entrantes, que aparecen en el lado exterior e interior de la ventana, y en juntas de resistencia, que se producen entre el marco y la hoja. Al comprar ventanas, es importante recordar que deben estar equipadas con al menos 4 juntas, dos de cada tipo.

Acristalamiento: En las ventanas de PVC se suelen utilizar unidades de doble acristalamiento, para garantizar la menor pérdida de calor posible, es importante elegir un acristalamiento con el menor coeficiente Uw posible como se ha mencionado anteriormente.

Número de cámaras de aire: La mayoría de las ventanas de PVC estándar tienen 5 cámaras de aire. Merece la pena elegir ventanas con un perfil grueso, dotadas de un mayor número de cámaras de aire, ya que la pérdida de calor a través de las ventanas depende en gran medida del número de cámaras de aire que tenga un determinado perfil de ventana de PVC.

Herrajes: Estos elementos son los responsables de la comodidad de uso de las ventanas de PVC. Para evitar sorpresas desagradables, conviene elegir herrajes de marcas reconocidas.

Refuerzos: La mayoría de las ventanas de PVC multicámara están reforzadas desde el interior con elementos metálicos. Merece la pena elegir ventanas con refuerzos de al menos 1,5 mm de grosor.

A la hora de comprar ventanas de PVC hay que tener en cuenta que no tienen por qué ser mejores los modelos más caros, sino los elegidos de forma meditada.

Después de leer este artículo sobre las ventanas de PVC, elegir las ventanas adecuadas para la vivienda no será en absoluto un problema.

