Grupo SPRI premiado por el Basque Health Cluster por su contribución al sector de biociencias en Euskadi

viernes, 10 de diciembre de 2021, 13:09 h (CET) La entrega del galardón tuvo lugar en la tarde de ayer en el marco del Basque Health Cluster Eguna que contó con la participación de las consejeras de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; y de Salud, Gotzone Sagardui. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, intervino en un vídeo en el que destacó la importancia de contar con un sector de biosalud "propio y competitivo" El puerto de Getxo acogió en la tarde de ayer la celebración del primer Basque Health Cluster Eguna, el Día del sector de las empresas de biociencias y salud de Euskadi, una cita en la que el Clúster entregó a Grupo SPRI el premio José Miguel Azkoitia. Con el galardón, desean reconocer “la contribución de SPRI y sus responsables que directamente han contribuido al nacimiento y desarrollo del Basque Biocluster y Basque Health Cluster, apostando por el sector de las ciencias de la vida cuando su presencia en la economía vasca aún era pequeña; contribuyendo directamente a la consolidación de un sector emergente y del propio clúster”.

El Premio José Miguel Azkoitia, se ha entregado por vez primera en recuerdo de quien fuera uno de los actores que dedicaran más empeño y esfuerzos a activar el sector Bio-Salud en Euskadi. Con este premio, el Clúster pretende distinguir a aquellas personas o entidades que trabajan para impulsar el sector y/o han impactado positivamente en su desarrollo.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno Vasco abogó en el año 2000 por imprimir un decidido impulso a la economía vasca haciendo una apuesta estratégica por nuevos sectores basados en el conocimiento y la innovación. Fruto de esta reflexión nació en 2002 la primera estrategia diseñada específicamente para el desarrollo de las biociencias en España: la Estrategia Biobasque 2010. El mismo año, 14 empresas fundan la asociación «Basque Biocluster» En enero de 2017 el Basque Biocluster se transforma en el Basque Health Cluster, momento en el que la prestación asistencial, los dispositivos médicos y salud digital entraran a formar parte del clúster.

El galardón fue recogido por el director general de Grupo SPRI, Aitor Urzelai, de manos de la viuda de José Miguel Azkoitia, María José Cardiñanos, quien estuvo acompañada de otros familiares y amigos. Se trata de una escultura “Ícaro”, del autor gasteiztarra Juan Carlos Cárdenas. El Basque Health Cluster ha elegido este motivo porque “con ella se quiere representar el alma de un ser que ya no está entre nosotros, aunque sí en nuestro corazón. Este hombre alado en actitud de movimiento quiere simbolizar el comienzo de su viaje al Cielo, allá como lo entienda cada persona, pero sin duda alguna un lugar donde nos volveremos a ver”, explicó Asier Albizu, secretario y tesorero del Clúster y CEO de Biolan.

Tras recoger el premio, Aitor Urzelai mostró en nombre de SPRI su orgullo por recibir la primera edición del mismo. “Quiero agradecer sinceramente a Basque Health Cluster que nos hayan valorado de esta manera y debo trasladarlo al equipo de SPRI, por el enorme trabajo que desarrollan en esta materia”. El Director de SPRI hizo asimismo mención al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco y finalizó con un recuerdo a quien da nombre a este Premio, José Miguel Azkoitia, así como a su familia.

Por su parte, el presidente de Basque Health Cluster, Mikel Álvarez, subrayó en su intervención titulada “5 años de viaje y mucho camino por delante” que en 2020, durante la pandemia “se puso en valor la importancia de contar con un sector biosanitario con capacidad productiva. La crisis pandémica pone de manifiesto la necesidad de invertir en el sector bio-salud como un elemento esencial. El clúster ha gestionado la crisis informando, coordinando e intermediando para agilizar respuestas urgentes, en colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas. El clúster, en su décimo aniversario, se erige como un elemento vertebrador del ecosistema bio-salud de Euskadi y crece en número de asociados”,dijo.

Álvarez agregó en esta línea que “queremos convertir a Euskadi en un ecosistema de Bio-Salud referente: dinámico, eficaz y sostenible”. Para ello, apuesta por: crecer en número y tamaño de empresas de Bio-Salud en Euskadi; crear puestos de trabajo cualificados; internacionalizar las organizaciones, incrementar la colaboración público-privada; producir investigación biomédica de excelencia; y atraer inversiones extranjeras.

“Nuestro país es pequeño y nuestro sector es pequeño, pero una buena estrategia colaborativa entre la administración y las empresas, en la línea del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, más una buena dosis de determinación como demostró tener Joxemi Azkoitia, hará que tengamos una presencia no solo local, sino también a nivel mundial”, subrayó Álvarez.

Por su parte, las consejeras de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; y de Salud, Gotzone Sagardui, mantuvieron un interesante diálogo sobre industria y salud. Durante su intervención, Tapia destacó que el Gobierno vasco lleva trabajando durante mucho tiempo la estrategia biosalud: “partiendo de fortalezas científico-tecnológicas, tratando de generar empresa y de que esa empresa crezca. Esta es una estrategia con la que llevamos hace años y está bien. Ahora nos está tocando darnos cuenta de que somos capaces de atraer inversión internacional, de que las empresas locales crezcan y nos toca fortalecer todo este ámbito, hacer que de verdad este sector llegue a mercado. El Plan de Industria se enfoca mucho en este para qué”, subrayó

Por otra parte, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente añadió que “en la pandemia hemos visto que había ciertos elementos y componentes externalizados en el sudeste asiático y hemos comprobado que necesitamos tener una parte de esas cadenas de suministro en Europa. Habéis sabido responder al reto que os pusimos desde el sector público, pero vendrán otros retos y debemos continuar en esa apuesta: ver qué eslabones de esa cadena debemos apoyar y hacer estratégicos para Euskadi. Esta es nuestra tarea en los 4 años, aspectos un poco diferentes a lo que veníamos haciendo”, señalaba

Gotzone Sagardui, por su parte, subrayó que en Euskadi se ha demostrado que es positivo apostar por la colaboración público-privada, modelo que viene trabajándose y desarrollándose durante tiempo. “Un modelo en el que cada uno tenemos nuestro papel. Vosotras, las empresas, sois los posibilitadores. Esto es una cadena de trabajo conjunto y tenéis un papel clave en que vuestro producto tenga un impacto en la salud de este pueblo y también en su riqueza. Tiene que ser todavía más estrecho el trabajo Salud-Industria, porque tenemos un reto conjunto de mejorar la salud de la ciudadanía y también para fortalecer la economía vasca”, indicó.

Tras la ponencia de Karl Schmieder, CEO messagingLAB, titulada: “What's Your Bio Strategy? Preparando el negocio para la próxima generación de biotecnología”, tuvo lugar un diálogo sobre biología sintética que ha contado con la participación del propio Karl Schmieder; Juanjo Rubio, Director de la Unidad de Innovación Social de Navarra y Julio Font, vicepresidente del Basque Health Cluster.

Palabras del Lehendakari

El acto se cerró con un vídeo del Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien se dirigó a los asistentes para ensalzar el trabajo desarrollado por el Basque Health Cluster durante los último cinco años, “convirtiendo al sector de biosalud en referente”. Tras estos primeros cinco años, ha dicho, “compartimos una valoración muy positiva, con un sector que aglutina a 150 empresas de biociencias y la salud en Euskadi, de las cuales el 90% son pequeñas y medianas empresas, que dan empleo a más de 8.000 profesionales y representan el 1.9% del PIB en Euskadi, con más de 1.600 millones de euros de facturación”, recordó.

Además de subrayar su trayectoria de crecimiento, el Lehendakari auguró un futuro prometedor para un sector “cuya importancia se ha constatado más si cabe durante la pandemia. En momentos críticos habéis ofrecido vuestra capacidad científica, tecnológica y económica a la sociedad para dar respuesta a sus necesidades, y esto influye directamente en la salud de la misma”, dijo.

Urkullu conclutó su intervención afirmando que es imprescindible contar con un sector de biosalud propio y competitivo, para mejorar el sistema de salud. “Por todo ello, gracias, felicidades y por muchos años”, señaló

Sobre Basque Health Cluster

Basque Health Cluster nació en octubre de 2010 (como Basque Biocluster), formado por un grupo de emprendedores locales con intención de aunar fuerzas. Más de diez años después, el clúster es la asociación referente del sector de las biociencias y de la salud de Euskadi. Aglutina a entidades que desarrollan productos y servicios para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Su objetivo principal es el de coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender los intereses comunes de las empresas asociadas.

Para ello, y con el fin de impulsar la competitividad de sus asociadas, ofrece acciones de valor como: formación especializada, jornadas tecnológicas sectoriales, acude a ferias internacionales, realiza eventos de networking, dinamiza proyectos colaborativos y organiza foros de inversión.

