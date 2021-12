El escritor José Domínguez recorre sus pasajes vividos más especiales en 'Mi viaje por la senda de la vida' Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET) El autor expone en su nueva obra sus pensamientos y sentimientos más profundos y trata de responder a los interrogantes que siguen presentes desde tiempos remotos sobre el amor, la muerte, la religión o la vida El escritor José Domínguez Domínguez presenta su nueva obra Mi viaje por la senda de la vida (editorial Tregolam). Este libro busca encontrar una respuesta a las inquietudes que todas las personas se han planteado alguna vez en la vida desde un ámbito íntimo y personal.

El autor amplía el repertorio que ya publicó en su primera obra Pensamientos, creando un paralelismo entre esa época y la actual. Mediante sus escritos, los lectores podrán observar cómo el paso del tiempo ha marcado su vida y sumergirse en las reflexiones y poemas más personales del escritor.

"En esta nueva edición, se incorporan muchos temas que antes no salieron porque la editorial consideró que había temario suficiente para escribir un segundo libro. Todo aparece en esta edición. Se incluyen unas introducciones en cada uno de los bloques en los que se divide este nuevo libro".

José Domínguez Domínguez explica al principio de este compendio el motivo que le ha llevado a mostrar sus meditaciones más personales para luego dar paso a múltiples reflexiones que acompañan a unos hermosos poemas. Todos ellos exploran temas muy presentes en la vida de todos, como el amor, la amistad o la familia, pero también sobre el desamor, la pérdida, la fe o la muerte. El escritor toma conciencia de todos ellos desde su propia experiencia y abre su corazón para gritar al mundo lo que siente.

El estilo del autor es elegante, dulce y puro. La transparencia de sus versos provoca que los sentimientos que ha depositado en ellos traspasen la pluma y penetren en el alma de los lectores. Tanto las reflexiones como los versos del autor están en armonía, y trabajan perfectamente con el conjunto de toda la obra.

"Los sentimientos, lo que pienso de lo que me rodea, mis inquietudes o mi sensibilidad son los mismos. Evidentemente, si cabe, aún más sólidas y reafirmadas. Siempre he escrito desde aquello que creo y que defiendo en la vida en todos los aspectos. Es cierto que el mundo ha cambiado muchísimo. En especial, echo de menos muchos valores en la sociedad. El respeto, la atención a los mayores… Hay demasiada desidia. Muchas veces no se tiene en cuenta la atención de unos hacia otros".

A pesar de que el autor relata en todo momento su propia experiencia, los lectores podrán reflejarse en sus escritos y extrapolar las vivencias del escritor a sus propias vidas.

Los distintos versos y la prosa lírica de José Domínguez Domínguez discurren en su obra para calar en la mente de los lectores y transmitirles un mensaje tan sencillo como necesario: la importancia de perder el miedo a sufrir, porque solo así se podrá entender la vida y abrazar los momentos bellos que da.

"Siempre digo que “aquello que digas, que pronuncies o escribas, debes ser capaz de decirlo o defenderlo en cualquier lugar o delante de quien sea necesario”. ¡Qué sencillo! Pues sí. Así de simple. Ahora bien, aquello que es tuyo, eso que cada uno llevamos en nuestro ser más profundo, es solo mío, es solo nuestro. No es de nadie más. Pero si un día lo compartes, desde ese preciso momento estarás siendo una veleta al viento y seguirás la dirección que otros marcarán por ti".

Ciertamente, una propuesta sensible, profunda e inspiradora que permanecerá para siempre en el corazón de todo aquel que la lea.

Mi viaje por la senda de la vida ya está disponible en las librerías para aquellos lectores que busquen ganar la lucha que se desata en el interior de cada uno.

