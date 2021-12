Actifemme RESD3, la innovación que está haciendo frente a los sofocos de la menopausia Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 13:13 h (CET) La marca Actifemme® especializada en salud de la mujer y RESD3, su producto antioxidante especializado en la reducción de sofocos, se ha convertido en el referente más solicitado para los principales trastornos asociados a la menopausia Dicen que: "Detrás de cada gran hombre se esconde una mujer", nada más lejos de la realidad. Pero lo que si es cierto es que detrás de un gran éxito muchas veces se esconde una gran mujer o un gran equipo de mujeres. Si, se habla de Actifemme®, la marca creada por mujeres, pero que sin complejos ha integrado hombres que trabajan por una misma causa, ayudar desde la humildad a todas las mujeres basando su modelo en conocimiento e innovación.

La marca Actifemme® y su producto antioxidante especializado en la reducción de sofocos RESD3, está comercializando una innovadora fórmula con un potente efecto antioxidante, cardioprotector y neuroprotector que está mejorando los principales trastornos asociados a la menopausia de las mujeres en España.

Para las que no conozcan Actifemme®, decir que es una de las marcas jóvenes más prometedoras y más innovadoras, en lo que a salud femenina se refiere. Una marca que está liderando un cambio: productos que ayuda a mejorar o recuperar la salud femenina con eficacia (contrastada), pero de forma no invasiva.

Actifemme® RESD3, el referente para los sofocos y la menopausia

La clave de este producto reside en la nanotecnología como innovación. “La nanotecnología1, le aporta una fácil administración, una absorción inmediata a nivel oral, evita el primer paso hepático y como consecuencia de ello alcanza una máxima biodisponibilidad”tal como comenta María Romero, Directora General de PlusQuam Pharma, y que recientemente ha sido ponente en las jornadas Forbes Summit Reinventing que organizó FORBES en España.

Actifemme® RESD3 es un producto innovador en forma de comprimidos bucodispersables compuesto por Resveratrol, Vitamina D3 y Vitamina E, que mejora los principales trastornos asociados a la perimenopausia, menopausia y postmenopausia.

Tal como han demostrado los estudios clínicos:

Reduce la frecuencia e intensidad de los sofocos en más del 60% y reducción de la intensidad de los sofocos de moderado/grave a leve en un 78,6% de los casos.2

Pero además su poder antioxidante:

Disminuye la frecuencia e intensidad de los sofocos

Protección del rendimiento mental

Protección cardiovascular

Protección ósea

Ayuda a controlar el envejecimiento de la piel El efecto antioxidante viene derivado principalmente por su ingrediente clave, el RESVERATROL, que a diferencia de otros productos del mercado, ha conseguido mejorar la eficacia al ser sublingual y combinarse con las Vitaminas D y E.

Como conclusión, entienden que se está ante uno de los productos más innovadores en su categoría, motivo por el que ha sido elegido por tantas mujeres en España.

¿Dónde encontrar Actifemme RESD3?

Tal como comentan se puede encontrar o pedir en cualquier farmacia de España, o en farmacias online.

Sobre PlusQuam Pharma

PlusQuam Pharma es un empresa farmacéutica que desde su creación ha venido apostando por el desarrollo de productos que ayuden a las personas a mejorar la salud, sentirse mejor y vivir mejor. En su corta trayectoria, ha conseguido ser líder en otras patologías en España como son las cistitis recurrentes, las infecciones vaginales y el colon irritable.

1. Innovadora Tecnología patentada en Italia. Número de patente: 10201600002205; 2. Leo L, et al. Dati preliminari sull’efficacia del resveratrolo in una nuova formulazione nel trattamento delle hot flushes. Minerva Ginecologica 2015 October, 67(5):475-83.





