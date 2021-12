Los cursos certificados para auxiliar de enfermería con Asanpis Emprendedores de Hoy

Actualmente, la Asociación Andaluza para la Promoción e Investigación en Salud (ASANPIS) ha anunciado la apertura de su nueva cohorte de cursos programados para este próximo año 2022, la cual se verá incrementada a lo largo del próximo año con respecto al anterior. Dicha formación está orientada a que los Técnicos en Cuidados Auxiliares en Enfermería puedan desarrollar, de una manera más eficiente, sus competencias profesionales.

Todos estos cursos certificados para auxiliar de enfermería están acreditados por el órgano representante de la Comisión de Formación Continua en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que no es otro que la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

En todos sus diplomas, tal como marca la entidad acreditadora en sus diferentes resoluciones de acreditación, consta el número de créditos, el número de expediente y, de acuerdo con los criterios de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, el logotipo de la citada Comisión, y el texto “Actividad acreditada por la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía”, lo cual hace que estos cursos sean baremables a nivel nacional en todas las bolsas de trabajo y concurso de oposición.

ASANPIS, cursos completos y acreditados Los cursos acreditados para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Asanpis constan de una formación variada y actualizada. Los alumnos se familiarizan con temas no solo asistenciales, también con temas tan actuales como son los indicadores y evaluación de la salud como marco de gestión, cómo construir modelos de evaluación de calidad y la atención sanitaria bajo el concepto de sostenibilidad. Los vectores de calidad y el manejo de las estadísticas sanitarias forman parte de la preparación complementaria.

Desde el punto puramente asistencial, cuentan con una oferta en la que se enmarcan cursos como el de cuidados auxiliares de emergencias respiratorias, el cuidado y la atención familiar durante el embarazo y el manejo de las comunicaciones en el entorno del servicio sanitario son otras áreas básicas.

La seguridad del paciente, así como el abordaje multidimensional, los procedimientos de atención nutricional, la educación terapéutica de la diabetes y los cuidados geriátricos son materias formativas abordables también. Un programa completo que cubre áreas complejas y necesarias para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que se verá ampliada este próximo año con temas como los cuidados intensivos.

Nuevos conceptos bajo un tratamiento muy profesional Una de las particularidades de los cursos acreditados para técnico en cuidados auxiliares de enfermería de Asanpis es el manejo de las técnicas más actuales por parte de profesionales.

Dentro de su oferta, ASANPIS cuenta también con cursos acreditados por la Universidad Antonio de Nebrija y, dentro de ellos, dispone de cursos tan novedosos como la igualdad de género dentro de las administraciones públicas y que se ampliarán con un variado catálogo sobre igualdad y prevención de la violencia de género.

En total, son un conjunto de bloques de conocimiento y actividades de primera línea que el alumno va a recibir para obtener una preparación integral, siempre de manera online. Esto no solo le permitirá acceder a mejores convocatorias laborales, sino a mejorar sus condiciones de empleabilidad, con certificaciones que hacen no solo al profesional sino también a la persona más competitiva.

Durante todo el desarrollo de los cursos, el alumno recibe una atención completa. Aquí cabe destacar la tutoría realizada por profesionales con experiencia en el Sistema Público de Salud. Ellos brindan apoyo constante para lo relativo al contenido de las actividades. Los cursos acreditados para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería están diseñados para adaptarse al ritmo de los alumnos, combinando la modalidad online de los mismos con su trabajo asistencial y la conciliación de la vida familiar.

