Formación para auxiliares administrativos de la mano de SOCIDECO

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:39 h (CET)

El auxiliar administrativo, en el sector sanitario, es una figura imprescindible, ya que, en buena medida, contribuye al correcto funcionamiento tanto de centros hospitalarios como de centros de salud.

Aunque sus funciones pueden parecer en cierta forma rutinarias y sencillas, en la práctica no es así, se debe tener presente que es siempre el primer eslabón de una cadena armónica de procesos y de protocolos relacionados con el paciente y, a su vez, es también el punto de salida del paciente del recinto hospitalario. Para hacer su trabajo aún más eficiente, la Sociedad Científica para el Desarrollo del Conocimiento (SOCIDECO) pone a su disposición un catálogo con diferentes cursos para la formación exclusiva de auxiliares administrativos del sector salud.

Formación para auxiliares administrativos a cargo de SOCIDECO La función de un auxiliar administrativo dentro del campo sanitario es más que necesaria, ya que se encarga de realizar una gran cantidad de tareas esenciales. Por ejemplo, los auxiliares administrativos son los primeros con los que tienen contacto los usuarios al llegar al centro sanitario. Además de ello, se encargan, entre otras cosas, de la gestión de citas, de la gestión de los sistemas de información, etc. La constante formación de este personal es fundamental, ya que no solo ayuda a actualizar sus conocimientos, sino que además proporciona mayores herramientas para el buen desempeño de su trabajo.

Por esa razón, SOCIDECO ha preparado una serie de cursos, acreditados por la Universidad de Nebrija y dirigidos exclusivamente a ellos. A través de esta formación para auxiliares administrativos, se busca potenciar sus conocimientos y capacidades en función de su crecimiento personal y en beneficio del sistema de salud español.

Formación y cursos certificados para auxiliares administrativos El objetivo de la Sociedad Científica para el Desarrollo del Conocimiento es proporcionar una formación personalizada e inmediata que atienda a las necesidades de estos profesionales. Además, busca mejorar sus posibilidades de obtener un contrato laboral dentro del sector sanitario público, gracias a que todos los cursos y bloques de SOCIDECO se homologan en los procesos selectivos de los distintos servicios de salud en España. Entre los cursos para auxiliares administrativos están, por ejemplo, el de “El trabajo en equipo, sinónimo de una atención sanitaria eficiente”, “La satisfacción del paciente. Dimensión de la calidad” y “Gestión de sistemas de información y archivo”, entre otros. Los cursos tienen una carga lectiva que va de las 100 hasta las 375 horas y un total de créditos ECTS que va desde los 4 hasta 15 créditos.

La oferta formativa de SOCIDECO es impartida por un equipo de profesionales especializados en distintas áreas del conocimiento y de diferentes sectores. Entre ellos, destacan, por ejemplo, profesionales sanitarios de dilatada experiencia asistencial y docente, evaluadores, tutores, etc. Con esto, se asegura una formación de primer nivel y se garantiza un buen aprendizaje. Finalmente, en la web de SOCIDECO se pueden encontrar más detalles acerca de cada uno de sus cursos.

