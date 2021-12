Liderazgo político y empresarial: una conexión de la que se puede aprender Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 13:05 h (CET) ¿Y si el liderazgo político hiciera tomar mejores decisiones y de mayor impacto? La crisis del COVID ha puesto en valor un nuevo estilo de liderazgo, ágil, flexible y que ha priorizado la salud. Figuras como Ángela Merkel o Jacinda Ardern han salido reforzadas en esta crisis. Pero también la estrecha colaboración entre empresa y estado. Liderar la incertidumbre será el eje del Desayuno Canal CEO del 17 de diciembre protagonizado por Isabel García Tejerina, Miguel Sebastián y Ángeles González-Sinde Los empresarios y los políticos son actores de la sociedad que, de una manera u otra, se complementan, se necesitan para su supervivencia y pueden ser grandes aliados. Los directivos pueden aprender mucho de los dirigentes políticos que son referentes. Se pueden inspirar con su liderazgo, conseguir un mayor impacto social, aplicarlo en su organización, y lo más importante, les ayudaría a ser mejores personas, que, sin duda, es el primer paso para construir un acertado liderazgo.

Por muy sorprendente que a veces parezca, aún existen políticos ejemplares. Aunque suene ciertamente utópico, saben lo que hacen, escuchan, empatizan y, sobre todo, buscan hacer el bien por encima de las presiones partidistas o los ciclos electorales.

Políticos que inspiran

Angela Merkel: referente en el liderazgo pausado y racional

Mantenerse en el poder 16 años es complicado, pero la canciller alemana lo ha conseguido y, además, combatiendo varias crisis no sólo económicas. La crisis de los refugiados en 2015, el colapso del sistema financiero en 2008 o la pandemia de la Covid-19 en 2020 son algunos ejemplos de momentos que Merkel tuvo que lidiar con entereza y determinación.

A sus 67 años de edad es una de las líderes más influyentes del continente europeo y del mundo. Eso sí, en Merkel existe una cierra barrera entre lo privado y lo público. De cara a la opinión pública, siempre se ha mostrado serena y firme, sin embargo, los que la conocen bien hablan de ella como una persona con un gran sentido del humor, fanática del fútbol y divertida.

Lo que está claro es que Merkel ha forjado un liderazgo pausado y racional que perdurará durante muchos años con el legado que deja.

Jacina Arden: joven pero con un estilo de liderazgo muy definido

La Primera Ministra de Nueva Zelanda tal vez no tiene la misma fama que Angela Merkel pero es una referente por su estilo de liderazgo. Se alzó al poder en octubre de 2017 y es una de las lideres europeas femeninas más jóvenes del mundo.

“Sé fuerte. Sé amable”. Son palabras que pronunció en uno de sus discursos del año pasado y que resume muy bien lo que es Jacinda. Sus gestos y mensajes concisos y claros la han hecho crecer en popularidad en Nueva Zelanda. Por ejemplo, tras los atentados terrorista contra mezquitas en la localidad de Christchurch, se puso el hiyab por respeto a los familiares y ofreció uno de sus discursos más emocionantes con frases como: “Eligieron Nueva Zelanda porque era segura, porque no había lugar al odio o el racismo. Porque nosotros representamos la diversidad, la amabilidad, la compasión, somos el hogar para aquellos que comparten nuestros valores. El refugio para quien lo necesita”.

La líder neozelandesa es una de las grandes sorpresas dentro de la política. Su amabilidad, empatía y entereza la han llevado a convertirse en un referente allá donde va.

Alfredo Pérez Rubalcaba: el político que marcó su propio liderazgo

En nuestro país también existen líderes que han inspirado a muchas otras personas. Es el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, líder socialista, vicepresidente y exministro de España en la época de Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Rubalcaba pertenece a lo que a día de hoy se conoce como ‘la vieja política’ y que más de uno añora. Entre sus grandes hitos, se convirtió en una pieza clave para poner fin a la banda terrorista ETA. Tras su fallecimiento en 2019, su despedida tuvo un reconocimiento por parte de toda la sociedad y todos los colores políticos. “Fue un hombre de Estado y un adversario digno de respeto y admiración” aseguraba el expresidente Mariano Rajoy.

Su liderazgo sosegado, tranquilo e inteligente le han convertido en una de las figuras más influyentes de la política española de los últimos años.

Reflexión sobre liderazgo empresarial y político en el próximo Desayuno Canal CEO

Lo que ha quedado demostrado es que hay aspectos de la política y de la empresa con tintes muy parecidos y tanto unos como otros son líderes innatos de los que se puede aprender. Pero, "¿cuáles serían las habilidades idóneas para afrontar la actual transformación en la que estamos inmersos?", "¿cómo conseguimos tomar las mejores y las más acertadas decisiones en nuestra empresa?", "¿qué conexiones existen entre lo público y privado?"

Son incógnitas que se buscará resolver en el próximo Desayuno Canal CEO. El 17 de diciembre en la sede del IMF Business School (Calle de Bernardino Obregón, 30, Madrid) Isabel García Tejerina, Miguel Sebastián y Ángeles Gonzalez-Sinde reflexionan sobre las conexiones entre la política, la empresa y la marca personal a través de su propia experiencia. Los tres son referentes en economía, cultura y transformación y su liderazgo se ha forjado entre la gestión de lo público y privado.

Se podrá disfrutar de esta cita única sobre liderazgo político de forma online o presencial. Hay que recordar que las plazas son limitadas. Es posible regístrarse a través de Canalceo.com y después seleccionar si acudirás presencialmente o en online diferido.

¿Cuándo y dónde?

Fecha : 17 de diciembre de 2021.

: 17 de diciembre de 2021. Hora : Presencial: 09:30-12:00 h. Emisión en diferido a las 17:00 horas.

Fecha : 17 de diciembre de 2021.

Hora : Presencial: 09:30-12:00 h. Emisión en diferido a las 17:00 horas.

Lugar: IMF Business School. C. de Bernardino Obregón, 30, 28012 Madrid.

