Las mejores marcas de edredones, según MundoPijamas

viernes, 10 de diciembre de 2021, 12:32 h (CET) Nada es más importante que un buen edredón para poder descansar a gusto. Sin la temperatura adecuada, el confort del descanso disminuye de forma más que evidente, por lo que de nada sirve invertir en un buen colchón si no lo acompaña el edredón adecuado Y es que a la hora de elegir edredones, no es sencillo dar con uno que no solo cuide de la temperatura de la cama y sea suave al tacto, sino que sea lo suficientemente resistente como para resistir el paso de bastantes inviernos. Al fin y al cabo, comprar un buen edredón es toda una inversión a futuro.

Por todo esto, conocer las mejores marcas de edredones es fundamental. Y es que hay muchas marcas en España que se especializan en confeccionar este tipo de complementos de hogar.

Reig Marti, el líder por excelencia

Además de edredones de una increíble calidad, y suavidad envidiable, Reig Marti destaca por los colores suaves y agradables de sus confecciones. Tienen modelos de todas las formas y tamaños posibles, incluidos algunos extra grandes (XXXL).

Entre sus diseños destacan los colores pastel y los estampados geométricos, aunque pueden encontrarse motivos curvilíneos muy originales. Tienen tonalidades femeninas, masculinas, y neutras, por lo que es una buena opción para toda la familia.

Disponen de tiendas en Villena, Algamesí, Banyeres de Mariola, Albaida, Gandia y Sueca.

Cañete

En Cañete hacen edredones de máxima calidad, y para todos los miembros de la familia. Su colección Kids enamorará a los más pequeños de la casa, con sus colores y sus estampados divertidos, pero que no desentonarán con la decoración elegida para la habitación.

Desde su tienda en Valencia o comprando a través de su página web es fácil poder encontrar sus productos. Envían sus pedidos a cualquier parte de España en un plazo de entre 2 y 5 días hábiles.

Antilo, calidad y elegancia

Además de confeccionar edredones que sobreviven al paso del tiempo con la misma elegancia y belleza que el primer día que se coloca sobre la cama, Antilo apuesta por ser una marca sostenible.

Sus diseños son preciosos, con motivos distintos, pero todos ellos elegantes. Usan por lo general colores sobrios, que no roban protagonismo a otros elementos decorativos de la habitación, sino que conjuntan y aportan al total de la estancia.

Cuidar el medioambiente, esa es la premisa por la cual Antilo apuesta por una fabricación distinta, y busca materiales sostenibles para la elaboración de cada uno de sus productos. Puedes encontrar su particular tienda en Albaida.

Confecciones Paula

Para acabar su ranking, se encuentra Confecciones Paula. La última, pero no la menos importante. Esta marca destaca por tener una gran variedad de colecciones, capaces de adaptarse a los gustos y edades de todos los miembros de la familia destacando sobre todo las colchas y los boutis.

Sus edredones, como todos en esta lista, son de buena calidad y duraderos. Se puede encontrar su catálogo desde su página y después disfrutar de su maravillosa tienda en Alcoy, Alicante.

Es posible encontrar estas y más marcas especializadas en textiles para dormitorio en MundoPijamas.es

