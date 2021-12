El evento online de bolsa organizado por XTB, dos propuestas de inversión al alcance de todos Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:17 h (CET)

El mejor gestor de 2021 según el Diario Expansión, Luis García (gestor en MAPFRE AM Behavioral Fund), expondrá una idea de inversión en acciones que va a sorprender a cualquiera. Y el analista de XTB Darío García presentará otra empresa con gran potencial en Bolsa del Sector “del momento”.

El evento online “2 ideas de inversión para 2022” tendrá lugar el próximo miércoles 15 de diciembre a las 19:00h hora española.

Todos aquellos que quieran conocer las tesis de inversión de los invitados podrán registrarse gratis en la web de XTB. El evento tendrá lugar mediante retransmisión en directo desde la propia aplicación xStation de XTB o desde el canal de Youtube de XTB España.

Estas dos ideas de inversión serán explicadas en tan solo 25 minutos cada una y además habrá un turno de preguntas para resolver todas las dudas de los asistentes, que podrán poner inmediatamente en práctica estas estrategias. Así es la carta de presentación con la que el mejor bróker de España para invertir en acciones, XTB, quiere poner a disposición de todos los inversores que quieran afrontar el cierre del año.

Cada uno de los expertos invitados defenderá una tesis de inversión, sobre un único valor y analizando el contexto macroeconómico, los fundamentales y las perspectivas económicas de cara a afrontar los próximos informes de resultados y el arranque del próximo año 2022.

Este evento es una extensión del XTB Opportunities, que puede verse a través de la página web de XTB y que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre. Este fue todo un éxito al que asistieron más de 33.000 personas, principalmente inversores particulares, traders y profesionales de la gestión en general. XTB reunió a 6 profesionales del análisis, que pusieron sobre la mesa algunas de las inversiones más rentables de 2021.

Las definieron como “ideas oportunas para afrontar esta coyuntura inflacionista y pospandémica, que pueden ayudar a la hora de colocar el ahorro en activos que ofrecen importantes potenciales de rentabilidad, seguridad y creación de valor”.

XTB es el bróker líder en España regulado por la CNMV y con oficinas físicas en Madrid. Todos sus clientes tienen en la actualidad la mejor tarifa de negociación, sin comisiones al 0% para activos al contado como acciones y ETFs. Por lo tanto, aquellas propuestas de inversión defendidas por los invitados al evento estarán disponibles en la oferta de activos negociables de la firma a través de su premiada aplicación móvil XTB app sin coste.

Una vez finalizado el evento todos los clientes de XTB podrán volver a visionar el contenido dentro de la propia plataforma y aquellos que todavía no son clientes, en un sencillo proceso de menos de 15 minutos, podrán acceder no solo al contenido de este evento, sino a todo el contenido exclusivo que el bróker XTB tiene a disposición de sus clientes.

